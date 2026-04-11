استانادا جازعى جۇگىرۋ ماۋسىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى جانە «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكسياسى اياسىندا «Esil RUN» جازعى جۇگىرۋ ماۋسىمىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى. سپورتتىق ءىس-شاراعا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى بەلسەندى قاتىستى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى مالىمدەدى.
جالپى سانى 1500-گە جۋىق قاتىسۋشى جۇگىرۋدى بوتانيكالىق ساياباقتان باستاپ، 4 شاقىرىم قاشىقتىقتى باعىندىردى. جارىس بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا جانە تۇرعىنداردى سالاۋاتتى ءومىر سالتىنا باۋلۋعا باعىتتالدى.
- بۇگىن اۋا رايى سالقىن بولعانىمەن، كوڭىل كۇيىمىز وتە جاقسى. قانشاما اۋەسقوي سپورتشى جينالدى. مۇنداي مارافوندارعا جىلىنا بىرنەشە رەت قاتىسامىن. بيىل قاتىسۋ تەگىن بولدى. سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن بارلىق قاتىسۋشىلارعا جانە جەڭىمپازدارعا العىس ايتامىن، - دەيدى جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى سالتانات مەيرام قىزى.
سپورتتىق- بۇقارالىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ ديرەكسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجىگىت اسەربايدىڭ ايتۋىنشا، جارىسقا قاتىسقان بارلىق قاتىسۋشىلارعا ەستەلىك مەدالدار تابىستالىپ، ءتۇرلى باعالى سىيلىقتار ويناتىلدى.
ايتا كەتەيىك، «Esil RUN» جوباسى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن، قالالىق سپورت باسقارماسى مەن ەسىل اۋدانى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى تولىق ساقتالىپ، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم قىزمەتى مەن ءتارتىپ ساقشىلارى كەزەكشىلىك اتقاردى.
استانادا قىسقى ماۋسىمدا وتكەن مارافونعا 700-دەن اسا ادام قاتىسقان ەدى. ولار ترياتلون ساياباعىندا 5 شاقىرىم قاشىقتىقتى باعىندىرعان بولاتىن.