استانادا جاتىردا جاتقان بالاعا دا وپەراتسيا جاسالدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى 118 جاتىر ىشىلىك وپەراتسيا جاسالعان. ونىڭ ناتيجەسىندە 99 بالا دەنى ساۋ بولىپ دۇنيەگە كەلگەن. بۇل كورسەتكىش ەلىمىزدىڭ مەديتسينالىق قاۋىمداستىعى ءۇشىن ۇلكەن جەتىستىك.
بۇرىن تاۋەكەلى جوعارى دەپ سانالعان وپەراتسيالار، قازىر وڭ ناتيجە بەرىپ، جوسپارلى تۇردە جاسالاتىن ەمگە اينالدى. زامانۋاي مەديتسينا مۇمكىندىكتەرى كۇن سايىن كەڭەيىپ كەلەدى. ماسەلەن، استاناداعى «انا مەن بالا» ورتالىعىندا جاتىردا جاتقان بالاعا دا وپەراتسيا جاساي الادى.
فەتالدى حيرۋرگيانىڭ دامۋى 100-دەن استام ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. وتكەن جىلدىڭ وزىندە ەلدە 92 جاتىرىشىلىك وپەراتسيا جاسالدى. ولاردىڭ دەنى ەگىز قۇرساقتى انالارعا جۇرگىزىلەدى.
گۇلميرا ماعزۇموۆا، UMC «انا مەن بالا ورتالىعىندا» ۇ ع و ۇرىق مەديتسيناسى باعدارلاماسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
- كەيدە ەگىزدەردە جۇكتىلىك كەزىندە ءتۇرلى اقاۋ انىقتالادى. مىسالى، فەتوفەتالدى مونوحوريوندى سيندروم. ياعني ءبىر ۇرىق دونور، ال ەكىنشىسى رەتسيپيەنت رەتىندە دامي باستايدى. ودان ەكەۋى دە زارداپ شەگەدى. سالدارىنان ەكى ۇرىق تا ءولىپ كەتۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - كىندىك تامىرلارىن لازەرلىك كواگۋلياتسيالاۋ، ياعني شارتتى تۇردە ءبولۋ. وسىلايشا ەكى ۇرىقتىڭ دا امان قالۋىنا كومەكتەسۋ.
بۇدان بولەك وتاندىق دارىگەرلەر قۇرساقتا جاتقان ۇرىقتىڭ پلاتسەنتا تامىرلارىنا لازەرلىك وپەراتسيادان باستاپ دونورلىق قان قۇيا الادى. استانانىڭ وزىندە سوڭعى ءبىر جىلدا وسىنداي 29 وپەراتسيا، ال باسقا دا اقاۋلاردى ەمدەۋ بويىنشا 13 جاتىر ىشىلىك حيرۋرگيا ىسكە استى.
گۇلميرا ماعزۇموۆا، UMC «انا مەن بالا ورتالىعىندا» ۇرىق مەديتسيناسى باعدارلاماسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
- ءبىزدىڭ ورتالىقتا 2013 -جىلدان باستاپ قۇرساقتاعى سابيگە دونورلىق قان قۇيۋ وپەراتسيالارى جاسالادى. مۇنداي ەم رەزۋس فاكتورى تەرىس پاتسيەنتتەرگە جۇرگىزىلەدى. وندايدا جۇكتىلىك كەزىندە جاتىرداعى بالادا انەميا پايدا بولادى. ەڭ كىشكەنتاي مەرزىمدى الساق، ءبىز جۇكتىلىكتىڭ 18-اپتاسىندا ۇرىققا جاتىر ىشىندە دونورلىق قان قۇيۋ وپەراتسياسىن جاسادىق. سول ارقىلى سابيلەردى امان الىپ قالدىق. قازىر بۇل باعىتتا ءباراز تاجىريبەمىز بار دەپ ايتا الامىز.
بۇل وپەراتسيالار كۆوتا بويىنشا تەگىن جۇرگىزىلەدى. انا مەن بالا ورتالىعىنىڭ ۇجىمى جاقىن ارادا جاتىرىشىلىك وپەراتسيالاردىڭ باسقا دا تۇرلەرىن مەڭگەرۋگە نيەتتى. ماماندار بولاشاقتا ديافراگمالىق گرىجالار مەن ءزار شىعارۋ جۇيەسىنىڭ تۋا بىتكەن اقاۋلارىن ەمدەيتىن جاڭا وپەراتسيا جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر.
