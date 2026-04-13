استانادا ءورت كەزىندە ەرەجەنى بۇزعان جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى «كوركەم-3» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ءورت وقيعاسى كەزىندە جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزا وتىرىپ تۇراققا قويىلعان اۆتوكولىك جەدەل تۇردە وقيعا ورنىنان الىنىپ تاستالدى.
استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، كولىك جۇرگىزۋشىسىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، وعان قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قولدانىلدى.
- قۇزىرلى ورگاندار ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرەتىن، سونداي-اق جەدەل قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن كەز كەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قاتاڭ تۇردە توسقاۋىل قويىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، استاناداعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ورتتەن زارداپ شەككەن ايەلدىڭ جاعدايى اۋىر ەكەنىن جازعانبىز.
12- ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى تۇركىستان كوشەسىندە ورنالاسقان 21 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى پاتەردەن ءورت شىققان. وقيعا كەزىندە پاتەر ىشىندە ءبىر وتباسى بولعان. ءورت سالدارىنان ءۇش بالا مەرت بولىپ، ولاردىڭ اناسى اۋىر جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
سونىمەن قاتار ءۇش بالا قازا تاپقان ورتكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ