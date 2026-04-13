استانادا 2026 -جىلى العاش رەت CMG Media Week 2026 وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 13-17- ءساۋىرى ارالىعىندا Maqsut Narikbayev University حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىندە العاش رەت «CMG Media Week 2026» وتەدى.
باعدارلاما CMG ماماندارى مەن MNU ساراپشىلارىن ءبىرىڭعاي ءبىلىم بەرۋ الاڭىندا بىرىكتىرەدى: قارقىندى ترەنينگتەر، مۋلتيمەديالىق كونتەنتپەن جۇمىس ىستەۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى ءوتىپ، حالىقارالىق ورتادا رەپورتاج جاساۋ داعدىلارى دامىتىلادى. ستۋدەنتتەر ناقتى كەيستەرمەن جۇمىس ىستەۋگە، CMG ساراپشىلارىنا سۇراقتار قويۋعا جانە ءوز جوبالارىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك الادى.
ءىس-شارانىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا ەڭ ۇزدىك جوبالار جابىلۋ سالتاناتىندا تانىستىرىلادى، ال ستۋدەنتتەرگە ءتيىستى سەرتيفيكاتتار بەرىلەدى.
MNU پروۆوستى انار يبرايەۆانىڭ ايتۋىنشا، «CMG Media Week 2026» - ستۋدەنتتەردى حالىقارالىق دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيتىن جەتەكشى قىتايلىق مامانداردىڭ وزىق تاجىريبەلەرىمەن تانىستىرۋدىڭ بىرەگەي مۇمكىندىگى. CMG قىتايلىق ب ا ق- تىڭ فلاگمانى جانە كاسىبي جۋرناليستىك شەبەرلىكتىڭ ورتالىعى رەتىندە تانىمال.
CGTN باس رەداكتورىنىڭ ورىنباسارى دين يۋن ستۋدەنتتەرگە بەينەۇندەۋىندە سويلەگەن سوزىندە استاناداعى «CMG Media Week 2026» - يدەيالار مەن تاجىريبە الماسۋعا ارنالعان الاڭ ەكەنىن، وندا ستۋدەنتتەر تەك جاڭا كاسىبي داعدىلاردى يگەرىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار قازىرگى زامانعى قىتايلىق ب ا ق- تىڭ جۇمىسىن جاقسىراق تۇسىنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل حالىقارالىق ءىس-شارا MNU- ءدىڭ 2023 -جىلى حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىن اشقان پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىمەن سەرىكتەستىگىن جالعاستىرىپ وتىر. بىرلەسكەن جوبا قازاقستاندا مەملەكەت پەن قوعامنىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتالعان جاس جۋرناليستەردى دايارلايتىن العاشقى جوبا بولىپ، حالىقارالىق باق ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى كەڭەيتۋگە نەگىز قالادى.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group ۇيىمداستىرعان ءىس-شارا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ءتوراعاسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى كەزىندە 2025 -جىلدىڭ 16 -ماۋسىمىندا قول قويىلعان مەموراندۋم اياسىندا وتكىزىلىپ جاتىر. قول قويۋ ءراسىمى اقوردادا ەكى كوشباسشى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شي جينپيڭنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - قازاقستانداعى مەديا كونتەنتتى ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ تولىق سيكلى بار ەڭ ءىرى تىك بىرىكتىرىلگەن مەدياكومپانيا. ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قۇرامىنا Jibek Joly تەلەارناسى جانە قازاقستاندىق اۋديتورياعا ارنالعان اتتاس راديو، Silk Way, Silk Way Cinema جانە Silk Way Prime حالىقارالىق ارنالارى، Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، دەرەكتى كينو ورتالىعى جانە TRKLAB ديدجيتال برەندى كىرەدى.
China Media Group (CMG) - الەمدەگى ەڭ ءىرى جانە بەدەلدى مەديا كونگلومەراتتارىنىڭ ءبىرى. كومپانيا قۇرىلىمىنا 100-دەن استام تەلەارنا مەن راديوارنا، اقپاراتتىق پورتالدار كىرەدى، ولار 80-نەن استام تىلدە اقپارات تاراتادى. CMG تىلشىلەر جەلىسىندە 67 ەلدەگى 190-نان استام شەتەلدىك بيۋرو بار.
Maqsut Narikbayev University (MNU) - قازاقستانداعى جەتەكشى جانە بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى. MNU QAA Global Quality Award بەدەلدى بريتاندىق اككرەديتتەگەن ت م د مەن ورتالىق ازياداعى العاشقى ۋنيۆەرسيتەت بولدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا