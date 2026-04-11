«استانا - تالدىقورعان» جاڭا تەمىرجول باعىتى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM — پويىز كۇنارا قاتىنايدى، جول جۇرۋگە شامامەن 28 ساعات ۋاقىت كەتەدى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
2026 -جىلعى 10- ساۋىردە تالدىقورعان قالاسىندا «استانا - تالدىقورعان» جاڭا جولاۋشىلار تەمىرجول باعىتىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ءوتتى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا كولىك مينيسترلىگى تەمىرجول جانە سۋ كولىگى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەلدوس نەستاي، جەتىسۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى، «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق باسشىلىعى جانە سالا وكىلدەرى قاتىستى.
ءىس- شارا بارىسىندا ەلدوس نەستاي جاڭا باعىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى ءوڭىردىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ءوڭىرارالىق بايلانىستى دامىتۋعا جانە جولاۋشىلار تاسىمالى قىزمەتىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
جاڭا باعىت ەلوردا مەن تالدىقورعان قالاسى اراسىنداعى تۇراقتى قاتىناستى قامتاماسىز ەتىپ، حالىق ءۇشىن قوسىمشا قولايلىلىقتار جاساپ، ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
پويىز قۇرامىندا وتاندىق وندىرىستە شىعارىلعان جاڭا جولاۋشىلار ۆاگوندارى قاراستىرىلعان. بۇل - ۆاگون پاركىن جاڭارتۋ جانە ۇلتتىق ماشينا جاساۋ سالاسىن قولداۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى.
— پويىز كۇنارا قاتىنايدى، جول ءجۇرۋ ۋاقىتى شامامەن 28 ساعاتتى قۇرايدى. ءبىر باعىتتاعى سىيىمدىلىعى — 88 جولاۋشى. حالىق تاراپىنان سۇرانىس ارتقان جاعدايدا، پويىز قۇرامىنداعى ۆاگوندار سانىن ۇلعايتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلاتىن بولادى، — دەلىنگەن حابارلامادا.