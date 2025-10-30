استانا العاش رەت ينۆەستيتسيا تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - استانا العاش رەت وڭىرلەر اراسىندا ينۆەستيتسيا تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا كوش باستادى. بۇل تۋرالى قالالىق ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان ءاشىموۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى ۇيىمداستىرعان ونلاين بريفينگىدە ايتتى.
- بيىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قالا ەكونوميكاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 1,7 تريلليون تەڭگە بولدى. ناقتى ءوسىم - 36 پايىز. استانا بۇل كورسەتكىش بويىنشا تاريحتا العاش رەت وڭىرلەر اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا شىعىپ وتىر. اتالعان 1,7 تريلليون تەڭگەنىڭ 1,1 تريلليون تەڭگەسى - جەكە مەنشىكتىڭ ينۆەستيتسياسى. ونىڭ ءوسىمى - 21,7 پايىز، - دەدى ول.
نەگىزگى ءوسىم ديناميكاسى جىلجىمايتىن مۇلىكپەن بايلانىستى وپەراتسيالاردا، كولىك جانە قويما قىزمەتىندە، ءبىلىم بەرۋ، ونەركاسىپ جانە قارجى سالاسىندا بايقالعان. شەنەۋنىكتىڭ سوزىنشە، بيىل قالا بويىنشا 120 ميلليارد تەڭگەنىڭ 29 ءىرى جوباسىن ىسكە اسىرۋ كوزدەلگەن.
- جىل باسىنان بەرى سونىڭ 13- ءى ىسكە اسىرىلىپ ءبىتتى. قالعان 16 جوبا جىل اياعىنا دەيىن قولدانىسقا بەرىلەدى، - دەدى نۇرجان ءاشىموۆ
ۇكىمەتتىڭ رەسمي مالىمەتى بويىنشا، جىل باسىنان بەرى قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى 10,1 ميلليارد دوللارعا جەتكەن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي