استانا اكىمى «سەرگەك» جۇيەسىن اراب كومپانياسىنا بەرۋ ماسەلەسىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - «سەرگەك» بەينەباقىلاۋ جۇيەسىن اراب كومپانياسىنا بەرۋ تۋرالى ماسەلەگە ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك نۇرا اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋدە تۇسىنىكتەمە بەردى.
اقپان ايىندا «سەرگەك» جۇيەسى استانادا جۇمىسىن توقتاتىپ، كامەرالاردى باسقارۋ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ كومپانيالارىنا وتەدى دەپ حابارلاندى. الايدا اكىم بۇل جۇيەنى باسقا كومپانياعا وتكىزۋ ەمەس، ىنتىماقتاستىق ەكەندىگىن ءتۇسىندىردى.
- ولاردىڭ كونسورتسيۋمى بار، بىرگە جۇمىس ىستەيدى. بۇل كونسورتسيۋمداعى باس كومپانيا - Presight. «سەرگەك» وسى سالادا جۇمىس ىستەيتىن ءىرى كومپانيامەن جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى جەڭىس قاسىمبەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا اياسىندا استانادا 22 مىڭ كامەرا ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر، كوبى قۇراستىرىپ قويىلعان.
- ينۆەستيتسيا كولەمى - كونسورتسيۋم سالاتىن 53 ميلليارد تەڭگە. نەگىزىنەن بۇل قاراجات Presight-كە تيەسىلى، - دەپ اتاپ ءوتتى اكىم.
جاڭا كامەرالار تەرەڭدەتىلگەن اناليتيكالىق فۋنكسيامەن جابدىقتالادى. ولار ادام مەن كولىك ءنومىرىن انىقتاي الاتىن دەڭگەيدە بولادى.
قالا باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بۇعان دەيىن كامەرالاردان الىنعان مالىمەتتەر ءاردايىم ناقتى اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرمەگەن.
- پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە كوشەدەگى بارلىق قىلمىستاردىڭ ۇشتەن ءبىرى «سەرگەك» كامەراسى ارقىلى اشكەرەلەندى، - دەپ تولىقتىردى اكىم.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبانى ىسكە اسىرۋدى اعىمداعى جىلدىڭ 20-25 -جەلتوقسانىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن استانا اكىمى قالاداعى جۇمىس كەستەسىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى پىكىر ايتقان بولاتىن.