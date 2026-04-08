استانا اكىمدىگى ۇلتتىق پانتەوندى كۇتىپ ۇستايتىن مەملەكەتتىك مەكەمە قۇرماقشى
استانا. KAZINFORM - استانا اكىمدىگى جالعىزىلىكتى ادامداردى جەرلەۋ قىزمەتىمەن اينالىساتىن بيۋرونى جەكەشەلەندىرىپ، ۇلتتىق پانتەونعا قارايتىن مەملەكەتتىك مەكەمە قۇرماقشى.
قالالىق ءماسليحاتتىڭ تۇراقتى كوميسسياسى بيىل اكىمدىكتىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنەن جەكەشەلەندىرۋگە بەرىلەتىن نىسانداردىڭ ءتىزىمىن تالقىلادى. اتالعان تىزىمدە «استانا ارنايى قىزمەت كورسەتۋ بيۋروسى» ج ش س دە بار.
قالالىق كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان سىزدىقوۆ اتالعان نىسان 10 جىلدان استام ۋاقىت بويى حالىققا ۇزدىكسىز ريتۋالدىق قىزمەت تۇرلەرىن كورسەتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- ونىڭ نەگىزگى فۋنكسيالارى - بەيىتتەردى كۇتىپ ۇستاۋ، تۋىسقانى جانە ىزدەۋشىسى جوق ازاماتتاردى جەرلەۋ، بيولوگيالىق قالدىقتاردى كومۋ. استانا قالاسىندا 28 زيرات بار. سونىڭ 14-ىندە وسى سەرىكتەستىك قىزمەت كورسەتەدى. اكتيۆتىڭ بالانس قۇنى - 184 ميلليون تەڭگە. كاسىپورىننىڭ قارجىلىق شارۋاشىلىعى تۇراقتى. سالىعىن ۇنەمى تولەپ تۇرادى، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلارعا قاتىسادى. وسىدان ونىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن كورۋگە بولادى. دەگەنمەن ۇكىمەت قاۋلىسى بويىنشا سەرىكتەستىڭ جەكەشەلەندىرۋگە جاتاتىن نىساندار تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن، - دەدى ول.
ءماسليحات دەپۋتاتى باۋىرجان سمايىلوۆ مۇنداي الەۋمەتتىك تۇرعىدا ماڭىزدى نىساندى اكىمدىك ءوز بالانسىندا ساقتاپ قالۋ كەرەك دەگەن ۇسىنىس ايتتى.
- مەكەمە جەكە مەنشىككە بەرىلسە، يەسى باستى نازاردى تابىس تابۋعا بۇرادى. سول كەزدە ادام جەرلەۋگە بەرىلەتىن تەلىمدەر قىمباتتاپ كەتىپ جۇرمەي مە، - دەپ سۇرادى ول.
ەرلان سىزدىقوۆ بيۋرونى اكىمدىك قاراماعىندا قالدىرۋ تۋرالى ۇسىنىستى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ماقۇلداماي قويعانىن ايتتى.
- ولار جەكەشەلەندىرۋ كەرەك دەگەن شەشىم ايتتى. استانادا مۇنداي قىزمەت ءتۇرىن كورسەتەتىن 9 جەكەمەنشىك كاسىپورىن بار. سوندىقتان باسەكەلى ورتاعا جىبەرۋ كەرەك دەپ ءتۇسىندىردى. جەر تەلىمدەرىنىڭ باعاسىنا كەلسە، زيرات اۋماقتارى اۋداندىق اكىمدىكتەردىڭ مەنشىگىندە. دەمەك جەر تەلىمىن ۇلەستىرۋ فۋنكسيونالى اۋداندىق اكىمدىكتە قالادى. قىزمەت كورسەتۋ بيۋروسى تۋىسى جوق ازاماتتاردى جەرلەپ، بەيىتتەرگە سانيتاريالىق تازالىق جۇرگىزۋگە عانا قاتىسادى، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ەرلان سىزدىقوۆ استانانىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭعا تۇزەتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار جوباسى پىسىقتالىپ جاتقانىن دەپۋتاتتاردىڭ ەسىنە سالدى.
- ءبىز وسى قۇجاتقا ۇلتتىق پانتەونعا قىزمەت كورسەتۋ ماسەلەسى بويىنشا ارالاسىپ جاتىرمىز. سول پانتەونعا قارايتىن ءبىر مەكەمە بەكىتىلۋ كەرەك دەگەن ۇسىنىس ايتتىق. بۇل دەربەس مەملەكەتتىك مەكەمە بولۋ كەرەك، - دەدى اكىمدىك وكىلى.