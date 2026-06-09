استانادا وتەتىن «قىمىز بايقاۋىندا» جەڭىمپازعا اۆتوكولىك سىيعا بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا «قازانات» يپپودرومىندا 11-12-شىلدە كۇندەرى قازاقتىڭ اسىل سۋسىنى قىمىزعا ارنالعان «BaiQymyz - باپتالعان قىمىز ۇلتتىق تاعامدار گاستروفەستيۆالى» اتتى حالىقارالىق ءىرى كولەمدەگى مادەني-اگرارلىق ءىس-شارا وتەدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
اتالعان فەستيۆال حالقىمىزدىڭ ءداستۇرلى تاعام مادەنيەتىن، ونىڭ ىشىندە قىمىز ءوندىرۋ ءداستۇرىن جاڭعىرتۋ مەن حالىقارالىق دەڭگەيگە ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان. ءىس-شاراعا 60-70 مىڭ ادام كەلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن جانە قىرعىز مەملەكەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنان (ساحا) 60-قا جۋىق قىمىز ءوندىرۋشى قاتىسادى. فەستيۆال وكتوبەرفەست سياقتى حالىقارالىق ۇلگىدەگى مادەني- اگرارلىق برەندكە اينالۋى كوزدەلىپ وتىر. قوناقتار ەكى كۇن بويى قىمىزدىڭ ءتۇر-تۇرىنەن ءدام تاتىپ، جىلقى تۇقىمدارى تانىستىرىلاتىن كورمەنى تاماشالاپ، ەتنو-مادەني باعدارلامالارعا قاتىسا الادى.
- فەستيۆالدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - حالىقارالىق دەڭگەيدەگى «ەڭ ۇزدىك قىمىز» بايقاۋى. جالپى جۇلدە قورى 45 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. سايىس اياسىندا «BaiQymyz-2026»، «ەم قىمىز» جانە «حالىق تاڭداۋى» اتالىمدارى بويىنشا جەڭىمپازدار انىقتالادى. بايقاۋ جەڭىمپازدارىنا قارجىلاي سىيلىقتار، ارنايى كۋبوكتار مەن باعالى ماراپاتتار تابىستالادى. ال باس جۇلدە العان جەڭىمپازعا اۆتوكولىك سىيعا بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە فەستيۆال اياسىندا قازاقتىڭ جابى، مۇعالجار، قوستاناي، كوشىم جانە اداي سەكىلدى ۇلتتىق جىلقى تۇقىمدارىنىڭ كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى. سونىمەن قاتار اسىل تۇقىمدى جىلقىلار اۋكسيونى وتكىزىلىپ، 30-عا جۋىق جىلقى ساتىلىمعا شىعارىلادى. قوناقتارعا ۇلتتىق قولونەر شەبەرلەرىنىڭ كورمەسى ۇسىنىلادى. وندا زەرگەرلىك بۇيىمدار، بىلعارى جانە اعاشتان جاسالعان تۋىندىلار، سونداي-اق ات- ابزەلدەرى مەن جىلقى مادەنيەتىنە قاتىستى بۇيىمدار تانىستىرىلادى.
- فەستيۆال اياسىندا قازاقستاننىڭ تانىمال قىلقالام شەبەرلەرىنىڭ شىعارماشىلىق كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى. كورمەگە جۇماقىن قايرامبايەۆ، دوسبول قاسىموۆ، سەمبىعالي سماعۇلوۆ، گەيمران بايمۇحانوۆ، داۋرەن قاستەيەۆ سىندى بەلگىلى سۋرەتشىلەر قاتىسىپ، ءوز تۋىندىلارىن كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنادى. سونىمەن قاتار كورمە بارىسىندا ونەر تۋىندىلارىنىڭ ارنايى جابىق فورماتتاعى اۋكسيونى وتكىزىلىپ، كەلۋشىلەر قازاقستاندىق سۋرەتشىلەردىڭ بىرەگەي شىعارمالارىمەن تانىسۋعا مۇمكىندىك الادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
مادەني باعدارلاما اياسىندا قازاقستان ەستراداسىنىڭ تانىمال جۇلدىزدارى ونەر كورسەتەدى. كورەرمەندەر Sadraddin, قازىبەك قۇرايىش، عازيزحان شەكەربەك، «تۇران» ەتنو-فولكلورلىق ءانسامبلى، جۇبانىش جەكسەن، قايرات باەكەنوۆ پەن «Format» توبى، قىدىرالى بولمانوۆ، قاراقات ءابىلدينا جانە باسقا دا ونەر يەلەرىنىڭ كونسەرتىن تاماشالاي الادى.
سونىمەن قاتار فەستيۆالدە كوكپار، اۋدارىسپاق، قىز قۋۋ، ەرلەر جانە ايەلدەر بايگەسى، تازىلار جارىسى، بالالار Rodeo-سى، شوگەن (polo)، ات ۇستىندەگى كۆيدديچ، كونكۋر جانە باسقا دا ۇلتتىق ءارى زاماناۋي سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
ۇلتتىق رۋحانياتتى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا ارنايى كىتاپ كورمەسى دە وتەدى. كورمەدە جىلقى شارۋاشىلىعى، قىمىز ءوندىرۋ، ۇلتتىق تاعامدار، كوشپەندىلەر وركەنيەتى، ەتنوگرافيا جانە بالالار ادەبيەتى باعىتىنداعى كىتاپتار ۇسىنىلادى. «BaiQymyz-2026» گاستروفەستيۆالى - قىمىز مادەنيەتىن حالىقارالىق دەڭگەيدە دارىپتەۋگە، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋعا، جىلقى شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان بىرەگەي جوبا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر ەلوردادا «BaiQymyz» ۇلتتىق تاعامدار گاستروفەستيۆالى شىلدە ايىندا وتكەن بولاتىن.