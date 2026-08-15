استانادا ءشامشىنىڭ اندەرى قالا كەڭىستىگىندە جاڭاشا ۇنمەن اۋەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا كورنەكتى كومپوزيتور ءشامشى قالداياقوۆتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان ەرەكشە مۋزىكالىق پەرفورمانس ءوتتى. كومپوزيتوردىڭ تۋعان كۇنىنە وراي استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ مۋزىكالىق جاس كورەرمەندەر تەاترىنىڭ ارتىستەرى كوپشىلىككە كەڭىنەن تانىمال اندەرىن قالا كەڭىستىگىندە ورىنداپ، كورەرمەنگە تارتۋ ەتتى.
بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم جازدى.
پەرفورمانس بارىسىندا جاس ونەرپازدار كومپوزيتوردىڭ «ارىس جاعاسىندا»، «ساعىنىشىم مەنىڭ»، «باقىت قۇشاعىندا»، «انا تۋرالى جىر»، «قۇشاق جايعان قانداي ادام»، «جان قۇربىم» جانە «قايىقتا» سىندى تانىمال شىعارمالارىن ورىندادى.
مۋزىكالىق قويىلىمنىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ قالا كەڭىستىگىندە ۇيىمداستىرىلۋىندا.
ونەرپازدار ءشامشى قالداياقوۆتىڭ شىعارمالارى ورىندالاتىن پيانينو ينستاللياتسياسىنىڭ جانىنا جايعاسىپ، ونەر كورسەتتى.
وسىلايشا، ادەتتەگى ساحنالىق قويىلىمنان تىس فورماتتا ۇيىمداستىرىلعان پەرفورمانس مۋزىكا مەن ەلوردا تۇرعىندارىن جانە قوناقتارىن ءبىر ارناعا توعىستىردى.
بۇل جاس ونەرپازدارعا ءشامشى قالداياقوۆتىڭ شىعارماشىلىعىن بۇگىنگى كورەرمەنگە جاڭاشا تانىتىپ، كومپوزيتوردىڭ مول مۇراسىن زاماناۋي فورماتتا جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
- ءشامشىنىڭ اندەرى ۇرپاقتى ۇيىستىرادى. ونىڭ اندەرىن ءار جاستاعى ادام بىلەدى، ءسۇيىپ تىڭدايدى. ءبىز ءۇشىن بۇل شىعارمالاردىڭ ساحنادان عانا ەمەس، قالا كەڭىستىگىندە دە شىرقالىپ، استانانىڭ كۇندەلىكتى تىنىس-تىرشىلىگىنىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالۋى ماڭىزدى، - دەدى مۋزىكالىق جاس كورەرمەندەر تەاترىنىڭ ديرەكتورى اسحات ماەميروۆ.
سونىمەن قاتار ەلورداداعى مۋزىكالىق قويىلىمدار بىرنەشە الاڭدا - «بايتەرەك» مونۋمەنتى ماڭىندا جانە ارباتتا ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قازاق ۆالسىنىڭ كورولى ءشامشى قالداياقوۆتىڭ تۋعانىنا 96 جىل تولدى.