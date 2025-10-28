اسكەري وقۋ ورىندارىندا زاماناۋي سوعىس تالاپتارىنا ساي ماماندار دايارلانىپ جاتىر
ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى «ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى» الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ ەلىمىزدىڭ اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى جاڭاشىلدىقتار مەن كادر دايارلاۋ باعىتتارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- ەڭ الدىمەن قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بىلىكتى اسكەري مامانداردى دايارلاۋ ماسەلەلەرىنە توقتالعىم كەلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اسكەري دوكتريناسىنىڭ ەرەجەلەرىنە سايكەس، قارۋلى كۇشتەردى، وزگە اسكەرلەر مەن اسكەري قۇرىلىمداردى جوعارى كاسىبي كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان اسكەري ءبىلىم بەرۋدىڭ تۇتاس جۇيەسى قالىپتاستىرىلدى. بۇل جۇيە سوعىس ءىسىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارىمەن، اسكەري قۇرىلىس مىندەتتەرىمەن ءوزارا ساباقتاس جانە جاڭا بۋىنداعى سوعىستاردىڭ بولجامدى سيپاتىن ەسكەرەدى، - دەدى پولكوۆنيك مۇرات ولجابايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري ءبىلىم بەرۋ قۇرىلىمىنا ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى توعىز اسكەري وقۋ ورنى كىرەدى.
- وفيتسەرلەردى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا دايارلاۋ ءۇش اسكەري ينستيتۋتتا جانە ق ر ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ال تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋمەن سەرجانتتاردى دايارلاۋ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ بەس اسكەري كوللەدجىنىڭ بازاسىندا جۇرگىزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.
پولكوۆنيكتىڭ ايتۋىنشا، اسكەري ءبىلىم بەرۋدىڭ وزەگى جوعارى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا اسكەري مامانداردى دايارلاۋ.
- وفيتسەرلىك كادرلاردى دايارلاۋ قارۋلى كۇشتەردىڭ بارلىق اسكەر تەكتەرى مەن تۇرلەرىنىڭ نەگىزگى ماماندىقتارىن قامتيدى جانە ءۇش اسكەري ينستيتۋتتا جۇزەگە اسىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري ينستيتۋتىندا - 6 ماماندىق، 17 بىلىكتىلىك، اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىندا - 7 ماماندىق، 14 بىلىكتىلىك، ال راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري- ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا - 7 ماماندىق، 12 بىلىكتىلىك بويىنشا دايارلىق جۇرگىزىلەدى، - دەدى ول.
مۇرات ولجابايەۆتىڭ سوزىنشە، وقۋ پروتسەسى قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىق جوسپارىمەن تىعىز بايلانىستا جۇرگىزىلەدى.
- كۋرسانتتار مەن تىڭداۋشىلار «جاۋىنگەرلىك ىنتىماقتاستىق»، «ايبالتا»، «قاراتاۋ»، «ءوزارا ءىس- قيمىل» سياقتى ءىرى وقۋ-جاتتىعۋلارعا قاتىسادى. بۇل ولاردىڭ كەيىنگى قىزمەتىندە قاجەت بولاتىن پراكتيكالىق داعدىلاردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپارتامەنت باستىعى.
سونداي-اق قازىرگى سوعىستاردىڭ سيپاتىنىڭ وزگەرۋىنە جانە اسكەرلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس، وفيتسەرلەردى جاڭا باعىتتار بويىنشا دايارلاۋ باستالعان.
- قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري ينستيتۋتىندا ماتەريالدىق- تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ كافەدراسى اشىلدى. اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باسقارۋ ماماندىعى بويىنشا دايارلاۋ جولعا قويىلدى. ال راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري- ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا راديوەلەكتروندىق بارلاۋ مەن كۇرەس، اقپاراتتى قورعاۋ، كريپتولوگيا، سونداي-اق اۋدارما ءىسى جانە اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەلەرى باعىتتارى بويىنشا ماماندار دايارلانادى، - دەپ تۇيىندەدى مۇرات ولجابايەۆ.
