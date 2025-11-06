اسكەري ءتارتىپتى رەتتەيتىن زاڭدى قايتا قاراۋ قاجەت - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - سەناتور اندرەي لۋكين ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا اسكەري ءتارتىپ پەن اسكەري پوليتسيانىڭ جۇمىسىن رەتتەيتىن زاڭداردى قايتا قاراۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، اسكەردەگى ءتارتىپ - ونىڭ جاۋىنگەرلىك قابىلەتىنىڭ نەگىزى جانە جەكە قۇرامنىڭ مورالدىق جاعدايىنا، جاۋاپكەرشىلىك دەڭگەيىنە جانە جاۋىنگەرلىك تاپسىرمانى ورىنداۋ قابىلەتىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. الايدا، اسكەري قىزمەتشىلەر اراسىنداعى قۇقىق ءتارتىبى مەن قۇقىق بۇزۋدى الدىن الۋ ماسەلەلەرىن رەتتەيتىن قولدانىستاعى نورمالار قازىرگى احۋالعا ساي كەلمەيدى. تالداۋ ولاردى جۇيەلى تۇردە قايتا قاراۋ جانە جەتىلدىرۋ قاجەتتىگىن كورسەتەدى.
سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، بۇل اسكەردەگى ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە قوعامنىڭ قارۋلى كۇشتەرگە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋ جانە ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن دە ماڭىزدى.
- قابىلدانىپ جاتقان ۇيىمداستىرۋ جانە تاربيەلىك شارالارعا قاراماستان، جۇيەلى پروبلەمالار ساقتالىپ وتىر. بۇل رەتتە، ءبولىمدى ءوز بەتىنشە تاستاپ كەتۋ جاعدايلارى، جارعىدان تىس ارەكەتتەر، سىبايلاس جەمقورلىق بەلگىلەرى بايقالادى. الدىن الۋ جۇمىسىنداعى تيىمدىلىكتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، اسكەري پوليتسيا ورگاندارى، پروكۋراتۋرا مەن قولباسشىلىق اراسىندا ۇيلەستىرۋدىڭ السىزدىگى سياقتى ماسەلە بار. بۇل فاكتىلەر قولدانىستاعى قۇقىقتىق بازا تارتىپتىك راسىمدەردىڭ جەتكىلىكتى جاۋاپكەرشىلىگى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتپەيتىنىن كورسەتەدى، - دەدى اندرەي لۋكين.
سەناتور اسكەردەگى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن تاربيە جۇمىسىن نىعايتۋ قاجەتتىگى قولدانىستاعى زاڭنامالىق نورمالاردىڭ ساپاسىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە اسكەري پوليتسيا مەن قولباسشىلىق قىزمەتىن رەتتەيتىن ەرەجەلەردىڭ ءبىر بولىگى ەسكىرگەن.
- اسكەري پوليتسيا، قولباسشىلىق جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى فۋنكسيالاردى اجىراتۋ، سونداي-اق تارتىپتىك تالاپتاردى بۇزۋ جاعدايىنا مونيتورينگىنىڭ سيفرلىق جۇيەلەرىن پايدالانۋدى بەكىتۋ، اسكەري ءبولىمدى ءوز بەتىنشە قالدىرعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك نورمالارىن قاتاڭداتۋعا بايلانىستى زاڭنامانى كۇشەيتۋدى ۇسىنامىز. اسكەري پسيحولوگتاردى دايارلاۋ جانە سەرتيفيكاتتاۋ ستاندارتتارىن بەلگىلەيتىن زاڭعا تاۋەلدى اكتىنى قابىلداۋ، سۋيتسيدتىك جاعدايلاردىڭ الدىن الۋدىڭ ۆەدومستۆوارالىق باعدارلاماسىن ازىرلەۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن اسكەري وقۋ ورىندارىندا زاماناۋي سوعىس تالاپتارىنا ساي ماماندار دايارلانىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ