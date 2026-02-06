«گارري پوتتەردەگى» زۇلىم كەيىپكەر قىتايداعى جاڭا جىل سيمۆولىنا قالاي اينالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى جىلقى جىلى قارساڭىندا «گارري پوتتەر» فرانشيزاسىنىڭ انتاگونيسى دراكو مالفوي كۇتپەگەن تانىمالدىلىققا يە بولدى، دەپ حابارلايدى Global Times.
بۇل ەرەكشە قۇبىلىس مالفوي تەگىنىڭ قىتايشا ترانسليتەراتسياسىنان تۋىندادى. قىتاي ەلىنىڭ تۇرعىندارى ءۇشىن بۇل «جىلقى بايلىق پەن باقىت اكەلەدى» دەگەن سوزدەرگە ۇقساس ەستىلەدى. ءداستۇرلى جاڭا جىل تىلەكتەرىمەن مۇنداي فونەتيكالىق سايكەستىك «تازا قاندى» سيقىرشىنى مولشىلىقتىڭ ءتىرى سيمۆولىنا اينالدىردى.
قىتايدىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە ۇيلەردىڭ كلاسسيكالىق قىزىل «چۋنليان» شيىرشىق قاعازدارىنىڭ ورنىنا توم فەلتوننىڭ پورترەتتەرىمەن بەزەندىرىلگەنى تۋرالى بەينەجازبالار كوپتەپ تارادى. جانكۇيەرلەر دە، قاراپايىم تۇتىنۋشىلار دا تاقىرىپتىق تاۋارلاردى ساتىپ الىپ جاتىر.
ماركەتولوگتار استرولوگيالىق ساباقتاستىقتى شەبەر پايدالاندى. دراكو ءوزىنىڭ سليزەرين فاكۋلتەتىنىڭ سيمۆولى جىلان جىلى مەن كەلە جاتقان جىلقى جىلى اراسىنداعى تاماشا كوپىرگە اينالدى. تۇتىنۋشىلار كوزىمەن كەيىپكەر قىتاي كۇنتىزبەسىنىڭ ەكى سيكلىن بايلانىستىراتىن بىرەگەي «وتكىزگىشكە» اينالدى.
بريتاندىق اكتەر توم فەلتون قىتايدا كەنەتتەن تانىمال بولعانى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى. ول BBC ماتەريالدارى مەن جانكۇيەرلەرىنىڭ بەينەلەرىن Instagram Stories-تە ءبولىستى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا