ارداگەرلەرگە ارناۋلى مەملەكەتتىك جاردەماقى تۇرىندە 1,5 ميلليارد تەڭگە تولەندى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1- اقپانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 76059 ارداگەر تۇرادى، دەپ حابارلايدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ونىڭ ىشىندە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ 69 ارداگەرى، جەڭىلدىكتەر بويىنشا سوعىس ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن 16250 ارداگەر، 26626 باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىندا ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى، 33114 ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارىنداعى تىل ەڭبەككەرلەرى بار. 2026 -جىلى اتالعان ساناتتارداعى ازاماتتارعا 1,5 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا ارناۋلى مەملەكەتتىك جاردەماقى تولەندى. 2026 -جىلى وسى ماقساتتارعا 17,7 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بەرىلەتىن اي سايىنعى ارناۋلى مەملەكەتتىك جاردەماقى ارداگەرلەردىڭ بارلىق ساناتىنا، وزگە دە الەۋمەتتىك تولەمدەردى الۋىنا قاراماستان، مىناداي مولشەردە تولەنەدى:
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرى - 16 ا ە ك (2026 -جىلى - 69200 تەڭگە)؛
جەڭىلدىكتەرى بويىنشا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن ارداگەرلەر، ولاردىڭ ىشىندە:
- ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزەڭىندە جاراقات الۋى، كونتۋزيا الۋى، مەرتىگۋى نەمەسە اۋرۋ سالدارىنان مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا جەڭىلدىكتەر بويىنشا تەڭەستىرىلگەن ادامدار - 7,55 ا ە ك (2026 -جىلى - 32654 تەڭگە)؛
- جەڭىلدىكتەر بويىنشا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس قاتىسۋشىلارىنا تەڭەستىرىلگەن تۇلعالار - 6,19 ا ە ك (2026 -جىلى - 26772 تەڭگە)؛
باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنداعى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى، ونىڭ ىشىندە:
اۋعانستانداعى ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىسۋشىلار - 6,19 ا ە ك (2026 -جىلى - 26772 تەڭگە)؛
تاجىك- اۋعان ۋچاسكەسىندە تمد شەكاراسىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداعان، يراكتاعى حالىقارالىق بىتىمگەرشىلىك وپەراتسياعا، تاۋلى قاراباقتاعى ەتنوسارالىق قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىسقان اسكەري قىزمەتشىلەر - 4,8 ا ە ك (2026 -جىلى — 20760 تەڭگە)؛
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارىنداعى تىل ەڭبەككەرلەرى - 2,13 ا ە ك (2026 -جىلى - 9212 تەڭگە).
بۇعان دەيىن تارازدىقتار سوعىس ارداگەرى ءمۇتالىپ ەرەجەپبايمەن قوشتاسقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا