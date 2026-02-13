ارال باسسەينىندە مۇناي مەن گاز قورى بار 20 الاڭ انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭا دەڭگەيگە كوشتى. ەل اۋماعىن زەرتتەۋ اۋقىمى 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى گەولوگيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قانات ەرۋبايەۆ حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلى ىزدەۋ جۇمىستارىنا ارنالعان 29 الەۋەتتى الاڭ انىقتالدى. ولارعا التىن، مىس، قورعاسىن، مىرىش جانە باسقا پايدالى قازبالار جاتادى.
- بۇرىن 1:200000 ماسشتابىندا زەرتتەۋ جۇرگىزەتىنبىز. بۇل تەك جالپى تۇسىنىك بەرەتىن، ءبىراق ينۆەستيتسيالىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى دالدىك بەرمەيتىن. قازىرگى ينۆەستور حالىقارالىق ستاندارتقا ساي ناقتى دەرەكتەردى تالاپ ەتەدى. سوندىقتان ءبىز مەترلىك دالدىكپەن ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ جۇرگىزەتىن جاڭا دەڭگەيگە كوشتىك. بۇل الەۋەتتى الاڭداردى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا جانە زەرتتەۋدەن يگەرۋگە ءوتۋ پروتسەسىن جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قانات ەرۋبايەۆ.
وتكەن جىلى 100 مىڭ شارشى شاقىرىم اۋماقتا ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلعان. جوبالار كەشەندى تاسىلمەن جۇرگىزىلىپ، زاماناۋي ادىستەر قولدانىلدى: جەردى قاشىقتان زوندتاۋ، اەروگەوفيزيكا - ماگنيتتىك جانە گامما-سپەكترومەتريالىق ءتۇسىرىلىم، گەوحيميالىق زەرتتەۋ (IONIC leaching ءادىسى)، زەرتحانالىق تالداۋ، بۇرعىلاۋ جانە ۇڭعىمالاردى گەوفيزيكالىق زەرتتەۋ.
- ارال باسسەينىندەگى زەرتتەۋلەر گەولوگيالىق قۇرىلىمدى ناقتىلاۋعا، جاڭا ەلەمەنتتەردى ءبولىپ كورسەتۋگە جانە بولجامدى مۇناي مەن گاز قورىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى. مۇناي مەن گاز قورى بار 20-دان استام الاڭ انىقتالدى. بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى وسى الاڭدارعا جەر قويناۋىن پايدالانۋ قۇقىعىن بەرۋ ءۇشىن اۋكسيوندار وتكىزەدى. سونىمەن قاتار از زەرتتەلگەن باسقا باسسەيندەردە جاڭا سەيسميكالىق بارلاۋ جوبالارى ىسكە قوسىلادى، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت گەولوگيا سالاسىن دامىتۋعا جەكە كاپيتال تارتۋ ۇكىمەتتىڭ اسا ماڭىزدى مىندەتى ەكەنىن باسا ايتقان ەدى.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى