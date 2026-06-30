ارابتار تانىمال برەندتەردەن باس تارتتى
استانا. قازاقپارات - تاياۋ شىعىس ەلدەرىنىڭ ساۋدا ورتالىقتارى باتىس برەندتەرىنەن بوسادى. ياعني بۇل جاقتاعى تۇتىنۋشىلار ا ق ش پەن يزرايلدە شىققان زاتتى ساتىپ المايدى. بۇعان وسى ەكى مەملەكەتتىڭ بيزنەسىنە جاريالانعان بويكوت ىقپال ەتكەن.
ەندى باتىس برەندتەرىنىڭ ورنىن وڭىردە جانە وڭتۇستىك ازيادا شىعارىلعان تاۋار بەلگىلەرى باستى. ال بويكوت وسىدان 3 جىل بۇرىن باستالعان. سودان بەرى جالعاسىپ كەلەدى.
- ارابتىڭ باي-باعلاندارى باتىستا تانىمال برەندتەرگە ەندى بۇرىنعىداي اسا قۇشتار ەمەس. «Bain&Company» ۇيىمى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسى وسىنى كورسەتتى. دەرەككە ساي، جەرگىلىكتى تۇتىنۋشىلاردىڭ جارتىسىنان كوبى 2023 -جىلى گازادا باستالعان قىرعىننان كەيىن ا ق ش پەن يزرايلدە شىعارىلاتىن كەي ونىمدەرگە جاپپاي بويكوت جاريالادى. ءسويتىپ ءوز قۇندىلىقتارىنا قايشى كەلەتىن دۇنيەلەردەن باس تارتتى. قازىر ساۋدا سورەلەرى تانىمال تاۋار بەلگىلەرىنەن ءبىرشاما بوساپ قالدى. ونىڭ ورنىن قىتاي، تۇركيا، ءۇندىستان يمپورتى باستى.
انۋشا مەحتا، جەرگىلىكتى تۇتىنۋشى:
- ءدال قازىر مەن كيىم دۇكەنىنە كەلىپ تۇرمىن. ساپاسى مەن باعاسى كوڭىلگە قونىمدى. اسا قىمبات ەمەس. اتى شىققان برەندتەردى العىم كەلمەيدى. وسىنداي دۇكەندەر كوپ بولسا دەيمىن. امىرلىكتە اراب ديزەينەرلەرىن قولدايتىن ارنايى بيزنەس باعدارلامالار بار. سونىڭ ءبىرى قىتايمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. شىعاناق نارىعىنا ارنالعان كيىم ۇلگىلەرى سول جاقتا تىگىلىپ، كەيىن تاپسىرىسپەن وسىندا جەتكىزىلەدى.
«ساۋدا بار ءارى تۇتىنۋشى تالعامىنا ساي كەلەدى»، - دەيدى ماماندار.
نۋرحان ءال گوۋحاري ينفليۋەنسەر، ءسان يندۋسترياسىنىڭ مامانى:
- جەرگىلىكتى ونىمدەردى قولداۋعا باعىتتالعان باستامالار كوبەيدى. ولاردىڭ تاۋارىن نەگىزىنەن ونلاين دۇكەندەردەن تابا الامىز. بۇل وتە جاعىمدى قۇبىلىس. نارىقتا كەڭ تاڭداۋدىڭ بولعانى قاي كەزدە دە دۇرىس. امەريكالىق جانە يزرايلدىك تاۋار بەلگىلەرىنە جاريالانعان بويكوتتىڭ قاشان اياقتالارى بەلگىسىز.
كيىم-كەشەك قانا ەمەس، تۇرمىستىق زات ساتاتىن ورىندار دا وسى قولايسىز جايتقا تاپ بولىپ وتىر. تاماق تانۋ ورىندارىنا قاتىستى تىيىم تاعى بار. ايتا كەتەيىك، رەسمي ورگانداردىڭ بۇل ۇدەرىسكە ەش قاتىسى جوق. قوعام وزدىگىنەن باستاما كوتەرىپ، ازاماتتىق ۇستانىم تانىتقان.
يۋسەف حاممودەي، تاياۋ شىعىس بويىنشا ساراپشى:
- باتىس برەندتەرىنە قاتىستى تىيىم بىردە كەڭ اۋقىم الىپ، ەندى بىردە ۇمىتىلا باستايدى. قىتاي تاۋارلارىنىڭ كوبەيۋىنە مۇنىڭ ءوز اسەرى بار، ارينە. دەگەنمەن ازيادان كەلەتىن ونىمدەر باعا جاعىنان تيىمدىرەك بولىپ تۇر. سول سەبەپتى ساۋدا ورىندارىندا كوپ. ايتالىق، اۆتوكولىك نارىعىندا جاعداي تۇبەگەيدى وزگەردى. ول جاقتا بۇرىننان كەلە جاتقان تانىمال برەندتەرگە سۇرانىس اسا جوعارى ەمەس.
بويكوت ءبىر ەسەپتەن وڭتۇستىك ازيا ونىمدەرىن كەڭ ساۋدالاۋعا جول اشتى. مامانداردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، اراب تۇتىنۋشىلارى بۇل قادامعا سانالى تۇردە بارعان. سونىڭ ناتيجەسىندە شىعاناق ەلدەرىنىڭ قىتايمەن ساۋدا-ساتتىعى ارتتى. ءبىر جىلدا جالپى كولەمى 290 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، ەۋروپالىق وداقپەن جاساسقان كەلىسىمدەردەن اسىپ ءتۇستى.
24.kz