22:06, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
Apple تابىسى 140 ميلليارد استى
استانا. قازاقپارات - بىلتىر Apple- ءدىڭ تابىسى 140 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشتەن 16 پايىز كوپ. ياعني كومپانياعا قاتىستى بولجام ءدال كەلگەن جوق.
قارجىگەرلەر Apple- ءدىڭ كىرىسى ازايادى دەپ توپشىلاعان بولاتىن. تابىستىڭ ارتۋىنا قىتايدا ايفونعا سۇرانىستىڭ ارتۋى اسەر ەتكەن. مۇندا Android-تان باس تارتىپ، IOS- قا اۋىسقاندار سانى 38 پايىزعا ارتقان. سونداي-اق ءۇندىستاندا دا Apple ونىمدەرىنىڭ ساۋداسى قىزا تۇسكەن.
جالپى كومپانيانىڭ قور نارىعىنداعى ءباسى ارتىپ كەلەدى. ونىڭ قۇندى قاعازدارى شامامەن 3 پايىزعا قىمباتتادى.