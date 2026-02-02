ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:06, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    Apple تابىسى 140 ميلليارد استى

    استانا. قازاقپارات - بىلتىر Apple- ءدىڭ تابىسى 140 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشتەن 16 پايىز كوپ. ياعني كومپانياعا قاتىستى بولجام ءدال كەلگەن جوق.

    Apple компаниясы Үндістаннан Ресейге iPhone сатылса ірі айыппұл төленетінін ескертті
    Фото: Pexels

     قارجىگەرلەر Apple- ءدىڭ كىرىسى ازايادى دەپ توپشىلاعان بولاتىن. تابىستىڭ ارتۋىنا قىتايدا ايفونعا سۇرانىستىڭ ارتۋى اسەر ەتكەن. مۇندا Android-تان باس تارتىپ، IOS- قا اۋىسقاندار سانى 38 پايىزعا ارتقان. سونداي-اق ءۇندىستاندا دا Apple ونىمدەرىنىڭ ساۋداسى قىزا تۇسكەن.

     جالپى كومپانيانىڭ قور نارىعىنداعى ءباسى ارتىپ كەلەدى. ونىڭ قۇندى قاعازدارى شامامەن 3 پايىزعا قىمباتتادى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار