امىرلىكتە قايىرشىلار كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - دۋبايدا قاسيەتتى رامازان ايى باستالعالى قوعامدىق ورىنداردا قايىر تىلەپ، ساداقا سۇراۋشىلار كوبەيدى. ولاردى جەرگىلىكتى پوليتسيا قاتاڭ جاۋاپقا تارتىپ جاتىر. بۇل جونىندە امىرلىكتىڭ يسلام ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتى حابارلادى.
ەلدە نەگىزىنەن مۇندايعا قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنعان. كەيىنگى 10 كۇندە وسىنداي كۇدىكپەن 26 ادام قاماۋعا الىندى. ولار توپ بولىپ ارەكەت ەتىپ، وڭاي ولجاعا بىرنەشە اۆتوكولىك ءمىنىپ ۇلگەرگەن.
قايىر-ساداقا سۇراردا بالا ەڭبەگىن دە پايدالانعان. تەرگەۋ كەزىندە كەيبىرىنىڭ امىرلىكتە تۇراقتى مەكەنجايى بولماي شىقتى. ياعني اراب جەرىنە سىرت مەملەكەتتەن بارىپ، زاڭسىز كاسىپپەن اينالىسقان. كوپشىلىككە ايانىشتى بولىپ كورىنۋ ءۇشىن جۇپىنى كيىنگەن. جەرگىلىكتى بيلىك ساداقانى تەك رەسمي تىركەلگەن قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنىڭ ەسەپشوتىنا اۋدارۋ كەرەگىن ەسكەرتەدى.
24.kz