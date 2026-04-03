امەريكاندىق عارىش كەمەسى 10 كۇن ۇشىپ ايدى ءبىر رەت اينالىپ كەلمەك
استانا. قازاقپارات - امەريكاندىق وريون (Orion) عارىش كەمەسى جەر وربيتاسىنان شىعىپ، ايعا قاراي بەت الدى.
بۇل تۋرالى NASA ديرەكتورى دجارەد ايزاكمان يكس (X) الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.
جوسپار بويىنشا عارىش كەمەسى ايدى ءبىر رەت اينالىپ ءوتىپ، قايتا جەرگە ورالادى. ال ۇشۋ ۇزاقتىعى شامامەن 10 كۇنگە سوزىلماق. باعدارلامانىڭ جالپى قۇنى 93 ميلليارد دوللاردان اسادى.
ايتا كەتەيىك، جەر سەرىگىنە كەيىنگى ساپار وسىدان 54 جىل بۇرىن جاسالعان.
امەريكا قۇراما شتاتتارى «ارتەميدا-2» ميسسياسىمەن 1972 -جىلدان بەرى العاش رەت ايعا پيلوتتى عارىش كەمەسىن اتتاندىردى. ونىڭ بورتىندا ءتورت استروناۆت بار. ۇشۋ كەزىندە استروناۆتار عارىشتاعى تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىن زەرتتەۋى كەرەك. ميسسيا ءساتتى اياقتالسا، كەلەسى جىلى ۇشقىش باسقاراتىن كەمە ايعا قونۋى مۇمكىن. ەكيپاج مۇشەلەرى: كوماندير ريد ۋايزمان، ۇشقىش ۆيكتور گلوۆەر، مامان كريستينا كوح جانە كانادالىق استروناۆت دجەرەمي حانسەن.
Orion ەركىن ورالۋ تراەكتورياسىنا شىعادى: كەمە ايدىڭ وربيتاسىنا شىقپاي-اق ونىڭ ۇستىنەن شامامەن 8 مىڭ شاقىرىم قاشىقتىقتا اينالىپ وتەدى، ودان كەيىن جەرگە ورالادى.
بۇل ەكيپاج ايدىڭ اينالاسىندا 10 كۇن ساياحاتتاۋى كەرەك. زىمىران مەن «وريون» كەمەسى فلوريدا شتاتىنىڭ كاناۆەرال مۇيىسىندەگى ايلاقتان كوككە سامعادى. امەريكانىڭ ۇلتتىق عارىش اگەنتتىگى - ناسا- نىڭ مالىمدەۋىنشە عارىشكەرلەر جەردەن 406 مىڭ شاقىرىم ۇزاۋى كەرەك. ادامزات تاريحىندا استروناۆتار پلانەتامىزدان ەشقاشان مۇنداي بيىكتىككە كوتەرىلمەگەن.
ايتا كەتسەك، قازىر ا ق ش پەن قىتاي اراسىندا عارىشتى يگەرۋ جولىندا ۇلكەن باسەكە ءجۇرىپ جاتىر. بەيجىڭ ايعا ادام قوندىرۋدى 2030 -جىلعا جوسپارلاپ وتىر.
