قاراعاندى وبلىسىندا 10 جاستاعى بالانى توك سوعىپ، جانساقتاۋ بولىمىنە جەتكىزىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ دولينكا كەنتىندە 10 جاستاعى بالانى بالالار الاڭىنىڭ جانىندا ورنالاسقان ەلەكتر جەتكىزۋ جەلىسىنىڭ تىرەگىندە توك سوعىپ، جانساقتاۋ بولىمىنە جەتكىزىلدى. بالانىڭ تۋىستارى قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتىپ، ءقاۋىپتى نىساندى قورشاۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
دولينكا كەنتىندە 10 جاستاعى بالا بالالار ويىن الاڭىنان بىرنەشە مەتر جەردە ورنالاسقان ەلەكتر جەلىسىنىڭ تىرەگىندە جوعارى كەرنەۋلى توكتىڭ اسەرىنە ۇشىراپ، اۋىر جاراقات العان. قازىرگى ۋاقىتتا ول جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر.
تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، بالا باسقا دوستارىمەن بىرگە ويناپ جۇرگەن كەزدە ەلەكتر باعانىنا ورمەلەپ شىقپاق بولعان. وقيعا كۋاگەرلەرىنىڭ سوزىنشە، بالا تىرەككە ورمەلەپ، بەلگىلى ءبىر بيىكتىككە كوتەرىلگەن ساتتە توك سوققان. ول ەلەكتر سىمدارىنا قول تيگىزبەگەن، الايدا الدىن الا مالىمەت بويىنشا جوعارى كەرنەۋلى جەلىنىڭ ەلەكتر دوعاسىنىڭ اسەرىنە تۇسكەن.
بالالار تارس ەتكەن دىبىستى ەستىپ، بالانىڭ ەس-ءتۇسسىز جەرگە قۇلاعانىن كورگەن. العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ كومەككە كورشىسى جۇگىرىپ كەلىپ، دارىگەرلەر جەتكەنگە دەيىن قولدان تىنىس الدىرۋ شارالارىن جاساعان.
- ەگەر كومەك ءسال كەشىككەندە، قايعىلى جاعداي بولۋى مۇمكىن ەدى، - دەيدى بالانىڭ اپكەسى اناستاسيا رابيزا.
توك سوعۋى مەن بيىكتىكتەن قۇلاۋ سالدارىنان بالا جاراقاتتار العان.
تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، جۇرەگى، وكپەسى، باسى، ومىرتقاسى جانە ىشكى اعزالارى زاقىمدانعان. قولدارى مەن يىعىندا اۋىر كۇيىك ىزدەرى بار. دارىگەرلەر وتباسى مۇشەلەرىنە اعزاعا تۇسكەن جۇكتەمە ينفاركتتان كەيىنگى جاعدايمەن شامالاس بولعانىن تۇسىندىرگەن.
وبلىستىق كوپسالالى بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ بالالار حيرۋرگياسى ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى بەيبىت بەردىبەكوۆ ناۋقاستىڭ جاعدايى ءالى دە اۋىر ەكەنىن ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بالا قارقىندى تەراپيا بولىمىندە جاتىر. جاعدايى اۋىر بولعانىمەن تۇراقتى. ەمدەۋ تولىق كولەمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
وقيعادان كەيىن تۋىستارى ەلەكتر باعانىنىڭ ماڭىنان بالالار الاڭىنان باستالاتىن سوقپاق جولدى بايقاعان. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل بالالاردىڭ قاۋىپتى نىسانعا ءجيى جاقىندايتىنىن كورسەتەدى. الايدا اتالعان اۋماقتا ەسكەرتۋ بەلگىلەرى دە، قورشاۋلار دا جوق.
وتباسى مۇشەلەرى ەلەكتر جەتكىزۋ جەلىسىنىڭ تىرەگى كۇن سايىن بالالار وينايتىن جەردىڭ جانىندا تۇرماۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيدى جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جاراقات الۋ فاكتىسى تىركەلگەن. جينالعان ماتەريالدار قاراعاندى وبلىسى بويىنشا اتومدىق جانە ەنەرگەتيكالىق قاداعالاۋ مەن باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتىنە جولدانعان. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلەرىنىڭ بار-جوعى جونىندە شەشىم قابىلدانادى.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالۋ ۇستىندە.
بۇعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا بالاسىن يت تالاعان انا كىنالىلەرگە جازا قولدانۋدى تالاپ ەتكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.