پاۆلوداردا قۇندىزدار اعاشتاردى قۇلاتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - پاۆلوداردا قۇندىزدار ورمان اعاشتارىن جاپپاي قۇلاتىپ جاتىر. بۇل تاقاۋدا وڭىردە كۇننىڭ كوزى جىلىپ، ال سۋ مولىنان تاسيتىنىن اڭعارتادى. ويتكەنى زورماننىڭ بۇل ءتۇرى اعاشتاردى وسىلاي قۇلاتىپ، توعان تۇرعىزادى. ءسويتىپ، كوكتەمگى تاسقىننان قورعانادى.
ەرتىس وزەنىنىڭ بويىنداعى ورمان شارۋاشىلىقتارىندا مۇنداي كورىنىس بۇرىن-سوڭدى بايقالماعان. قۇندىزدىڭ بۇلاي الاسۇرعانىن ورمانشىلار: «العاش كوردىك»، - دەيدى.
قازىر بۇل اۋماقتا قۇندىزدىڭ سانى شامامەن 120-عا جۋىقتايدى. جالپى قۇندىز كۇندىز ۇيىقتاپ، تۇندە جورتادى. سول سەبەپتى كوزگە كوپ تۇسە قويمايدى.
دانا مۇقىشيەۆا، اڭشىلىق تانۋشى:
- بۇگىنگى تاڭدا پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار الەمىن قورعاۋ جونىندەگى مەكەمەدە 158 دانا قۇندىز تىركەلگەن. اتاپ وتسەك، جاڭااۋىل ورمانشىلىعىندا 59 دانا تىركەلدى. وسىعان وراي مونيتورينگ تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەدى. جاعداي باقىلاۋدا.
