15:56, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە سۋسارلار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە ورناتىلعان فوتوتۇزاققا تاس سۋسارلارى ءتۇسىپ قالدى.
باقىلاۋ كامەراسى تاۋلى-قىراتتى ايماقتا ورنالاسقان. كادرلار بۇل جەردىڭ تاس سۋسارلار ءۇشىن ماڭىزدى تىرشىلىك ورنى جانە قوزعالىس ءدالىزى ەكەنىن كورسەتەدى.
تاس سۋسار - ەپتى، نەگىزىنەن تۇنگى بەلسەندى جىرتقىش. ول جارتاستى، تاۋلى ايماقتاردى مەكەندەيدى، ۇساق جانۋارلار مەن كەمىرگىشتەردىڭ سانىن رەتتەپ، ەكوجۇيە تەپە- تەڭدىگىن ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
- فوتوتۇزاق دەرەكتەرى جانۋارلاردىڭ قوزعالىس جولدارىن، مەكەن ەتۋ اۋماعىن، عىلىمي مونيتورينگتى جۇرگىزۋ مەن قورعاۋ شارالارىن ءتيىمدى جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعان ەدى.