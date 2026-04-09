التىن باعاسى 6 مىڭ دوللارعا دەيىن قىمباتتاۋى مۇمكىن - ساراپشىلار بولجامى
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكالىق جانە ساياسي بەلگىسىزدىك جاعدايىندا الەمدىك نارىقتاردا التىنعا دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. تالداۋشىلار جاقىن ارادا باعالى مەتالل باعاسىنىڭ ودان ءارى ءوسۋىن جوققا شىعارمايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
التىن باعاسى سوڭعى بىرنەشە جىلدا ايتارلىقتاي وسكەنىمەن، ءوسىم ءالى اياقتالماعان بولۋى مۇمكىن. CBS News جازۋىنشا، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس پەن باسقا دا گەوساياسي توڭكەرىستەرگە بايلانىستى كوپتەگەن ينۆەستور التىننىڭ «قاۋىپسىز ايلاعىنا» اعىلىپ، بۇل باعانىڭ وسۋىنە اكەلەدى.
امەريكالىق باعالى مەتالدار بيرجاسىنىڭ (APMEX) كونتەنت جونىندەگى ديرەكتورى برەتت ەلليوتتىڭ پىكىرىنشە، ەڭ وپتيميستىك بولجام - التىن باعاسى ۋنتسياسىنا 6 مىڭ دوللارعا جاقىنداپ، بۇل بەلگىدەن اسىپ كەتۋى دە مۇمكىن. ساراپشى ەگەر بۇل ورىن السا، بۇل ايتارلىقتاي وزگەرىس اكەلەدى جانە وتكەن جىلى التىن باعاسىنىڭ %65- عا وسكەنىن ەسكەرگەندە، وتە ىقتيمال جاعداي.
Midas Funds پورتفوليو مەنەدجەرى توماس ۋينميلل اتاپ وتكەندەي، التىننىڭ سوڭعى 10 جىلدا جىل سايىن ورتا ەسەپپەن %15- عا قىمباتتاعان، ال الەمدىك اقشا ماسساسى سوڭعى ءبىر جىلدا شامامەن %10- عا ءوستى. ساراپشى التىننىڭ جىلدىق ءوسۋ قارقىنى %10- عا «قالىپتى» دەڭگەيگە ورالاتىنىن شامالاپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ بولجامدارىنا قاراماستان، التىننىڭ بولاشاعى بەلگىسىز. التىن باعاسى تومەندەسە دە، ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستورلار بۇگىندە التىن ساتىپ الۋدان پايدا تابا الادى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، باعالى مەتالل قۇنى تاريحي تۇرعىدان جىلىنا شامامەن %10- عا وسكەن، سوندىقتان ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيالاردىڭ كوپتەگەن جىلدار، ءتىپتى ونداعان جىلدارعا سوزىلعاندىقتان ينۆەستورلاردىڭ كوپشىلىگى جاقسى كىرىس تابادى.
- ەگەر ءسىز التىندى ايلار بويى ەمەس، جىلدار بويى ساقتاۋدى جوسپارلاساڭىز، ينۆەستيتسياڭىزدىڭ وتەلۋ ىقتيمالدىعى ايتارلىقتاي ارتادى، - دەپ سانايدى برەتت ەلليوتت.
قاڭتار ايىندا التىن باعاسى تاريحتا العاش رەت 5600 دوللاردان اسقانىن، ءبىراق تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى ارزانداعانىن حابارلادىق.