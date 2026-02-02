17:45, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
الەمدەگى سيفرلانعان توپ-10 ەلدىڭ ءتىزىمى
استانا. قازاقپارات- ەلىمىز سيفرلى ەلدەر تىزىمىندە 10-ورىندا تۇرعانىن ايتتىق. ال كوش باسىن كىمدەر باستاپ تۇر؟ كەستەگە كوز جۇگىرتسەك.
«رەنكينگ» سايتىنىڭ دەرەگىنشە ءتىزىمدى وڭتۇستىك كورەيا ەلى باستاپ تۇر. ەكىنشى ورىندا دانيا تۇرسا، ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى ورىندا ەستونيا مەن ساۋد ارابياسى. ودان سوڭ كوشتى ۋكراينا، سينگاپۋر، ۇلى بريتانيا، جاڭا زەلانديا، جاپونيا مەملەكەتتەرى جالعايدى. ال قىتاي، گەرمانيا، تۇركيا بۇل تىزىمدە قازاقستاننان كەيىن تۇر.
الەمدەگى سيفرلانعان توپ-10 ەل
1) وڭتۇستىك كورەيا
2) دانيا
3) ەستونيا
4) ساۋد ارابياسى
5) ۋكراينا
6) سينگاپۋر
7) ۇلى بريتانيا
8) جاڭا زەلانديا
9) جاپونيا
10) قازاقستان
11) قىتاي
12) گەرمانيا
13) تۇركيا
17) ا ق ش
56) رەسەي
59) وزبەكستان
59) قىرعىزستان