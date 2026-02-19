الماتىداعى تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعى قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى كەزىندە جابىلا ما
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەڭ ءىرى ءارى ادام ەڭ كوپ باراتىن قوعامدىق كەڭىستىكتەردىڭ ءبىرى - تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىن كەشەندى قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى باستالادى.
قۇرىلىس جۇمىستارى بۇكىل اۋماقتى تولىق جاپپاي، كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى. العاشقى كەزەڭدە نەگىزگى جۇمىستار باستالاتىن ساياباقتىڭ وڭتۇستىك بولىگى ۋاقىتشا جابىلادى. ال ورتالىق بولىكتەن كىرەبەرىس اركاعا دەيىنگى اۋماق كەلۋشىلەر ءۇشىن اشىق بولىپ قالادى.
ءبىرىنشى كەزەڭ اياقتالعان سوڭ جاڭارتىلعان بولىك قايتا اشىلىپ، جۇمىس كەلەسى اۋماقتا جالعاسادى. وسىلايشا، قايتا جاڭارتۋ بارىسىنا قاراي ساياباقتىڭ جەكەلەگەن ايماقتارى كەزەڭ- كەزەڭىمەن پايدالانۋعا بەرىلەدى.
قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، قايتا جاڭارتۋ جوباسى تابيعي لاندشافتتى، ساۋلەتتىك شەشىمدەردى جانە دەمالىسقا، سەرۋەندەۋگە، بەلسەندى ءومىر سالتىنا ارنالعان قولايلى ينفراقۇرىلىمدى ۇيلەستىرەتىن زاماناۋي، جايلى ءارى كوپفۋنكسيالى ورتا قۇرۋعا باعىتتالعان. ساياباق 2010 -جىلى اشىلعاننان بەرى اۋماقتا كۇردەلى جاڭارتۋ جۇرگىزىلمەگەن. قازىر ينفراقۇرىلىمنىڭ ءبىر بولىگى زاماناۋي جايلىلىق پەن فۋنكسيونالدىق تالاپتارعا ساي جۇيەلى جاڭارتۋدى قاجەت ەتەدى.
ساياباق بوستاندىق اۋدانىندا، ءال-فارابي داڭعىلى مەن دۋلاتي كوشەسىنىڭ بويىندا، ىلە الاتاۋىنىڭ باۋرايىندا ورنالاسقان. جالپى اۋماعى - 62,4 گەكتار. كەڭىستىكتە ورتالىق اللەيا، سۋبۇرقاقتار كەشەنى، امفيتەاتر، سەرۋەن ايماقتارى مەن ۆەلوجولدار، سونداي-اق تاۋعا پانورامالىق كورىنىس اشىلاتىن دەمالىس ورىندارى بار.
- قايتا جاڭارتۋ بارىسىندا تابيعي ورتانى ساقتاۋ، جاسىل جەلەك قورىن دامىتۋ جانە كەلۋشىلەردىڭ بارلىق ساناتى ءۇشىن قولايلى ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا باسىمدىق بەرىلەدى. جوبا اياسىندا كىرەبەرىس ايماعى جاڭارتىلىپ، جۇرگىنشىلەر باعىتى كورىكتەندىرىلەدى، دەمالىس ورىندارى جاڭارىپ، جاڭا فۋنكسيونالدىق كەڭىستىكتەر جاساقتالادى.
جاڭارتۋ تۇجىرىمداماسى بريتانيالىق لاندشافت ساۋلەتشىلەرىنىڭ جانە ەل ماماندارىنىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنىپ، كوركەيتۋدىڭ ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەسىنە نەگىزدەلگەن. نەگىزگى ماقسات - تابيعات، ساۋلەت جانە زاماناۋي دەمالىس، قارىم- قاتىناس پەن قالالىق ءىس-شارالارعا ارنالعان مۇمكىندىكتەر ۇيلەسىم تاپقان ساياباق قالىپتاستىرۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا بيىل قانداي جاڭا ساياباق سالىناتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس