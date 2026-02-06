الماتىدا ىشىمدىك ساتاتىن ورىنعا اينالىپ كەتكەن ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەت عيماراتى قالاي قايتارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 30 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن زاڭسىز يەلىكتەن شىعارىلعان اباي اتىنداعى قازۇپۋ ءۇي-جايى مەملەكەتكە قايتارىلدى.
مەدەۋ اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى 208 شارشى مەتر بولاتىن نىسان قالاي جەكەمەنشىككە ءوتىپ كەتكەنىن جانە ونى قايتارۋ جۇمىستارى قالاي جۇرگەنىن ءتۇسىندىردى.
قۇقىق قورعاۋ ورگانى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى رەكتورىنىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە قونايەۆ كوشەسى، 80- ءۇي مەكەنجايىندا ورنالاسقان نىسانعا بايلانىستى تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. تالداۋ بارىسىندا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە ارنالعان جىلجىمايتىن مۇلىك ءوزارا بايلانىسى بار تۇلعالارعا زاڭسىز بەرىلىپ، الكوگول ونىمدەرىن ساتاتىن ورىنعا اينالعانىن انىقتاعان.
- 1995 -جىلى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بۇرىنعى باسشىلىعى مەملەكەتتىك مۇلىكتى قۇزىرلى ورگانداردىڭ قاتىسۋىنسىز، كونكۋرس نەمەسە اۋكسيون وتكىزبەستەن، تومەندەتىلگەن قۇنمەن جەكەمەنشىك كومپانياعا بەرگەن. كەيىننەن جەر تەلىمى دە جەر زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ مەملەكەتتىك مەنشىكتەن شىعارىلعان. نىسان بىرنەشە رەت بۇرىنعى رەكتوردىڭ وتباسى مۇشەلەرىمەن بايلانىستى تۇلعالار اراسىندا قايتا ساتىلىپ، كەيىن سىيعا تارتۋ شارتتارى ارقىلى ونىڭ جاقىن تۋىستارىنىڭ يەلىگىنە وتكەن. وسىلايشا، ۋنيۆەرسيتەت مۇلكى ءىس جۇزىندە اففيليرلەنگەن تۇلعالاردىڭ پايداسىنا بەرىلگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى اۋداندىق پروكۋراتۋرادان.
سوندىقتان پروكۋراتۋرا باستاپقى زاڭسىز مامىلەلەردى جانە ودان كەيىنگى شارتتاردى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى سوتقا تالاپ-ارىز ەنگىزدى. مەدەۋ اۋداندىق سوتىنىڭ 2025 -جىلعى 16- ساۋىردەگى شەشىمىمەن پروكۋراتۋرانىڭ تالاپ-ارىزى ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلدى. الماتى قالالىق سوتىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ 2025 -جىلعى 3-قىركۇيەكتەگى قاۋلىسىمەن تالاپ-ارىز تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرىلدى. كاسساتسيالىق ساتى سوت اكتىلەرىن وزگەرىسسىز قالدىردى.
- وسىلايشا، مەملەكەت مۇددەلەرى قورعالىپ، جىلجىمايتىن مۇلىك ۋنيۆەرسيتەتكە قايتارىلدى، - دەپ ناقتىلادى قۇقىق قورعاۋ ورگانى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پروكۋراتۋراسى زاڭسىز جەكەشەلەندىرىلگەن ج و و نىسانىن مەملەكەتكە قايتارعانىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان