الماتىدا قالقامان مەترو بەكەتىنە دەيىنگى تۋننەل تولىق قازىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەترونىڭ جاڭا بەكەتىنە دەيىنگى تۋننەل قازۋ جۇمىستارى اياقتالدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قولدانىستاعى «باۋىرجان مومىش ۇلى» مەترو بەكەتى مەن جاڭا «قالقامان» بەكەتى اراسىندا ۇزىندىعى 1593 مەتر بولاتىن وڭ باعىتتاعى توننەلدى قازۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا تەمىرجول تۇتاس تاباندى تەحنولوگيا بويىنشا توسەلىپ جاتىر. سول جاق باعىتتاعى توننەل تولىق دايىن: وندا رەلستەر مەن بايلانىس رەلسى ورناتىلىپ، بارلىق ينجەنەرلىك جەلىلەر مونتاجدالعان، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
سونىمەن قاتار جاڭا بەكەتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان. وندا ىشكى ارلەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، الماتىدا «قالقامان» بەكەتىنىڭ جوباسى 2020 -جىلى قولعا الىندى. قۇرىلىس جۇمىستارى 2022 -جىلى باستالدى.
بۇعان دەيىن بەكەت قۇرىلىسىمەن اينالىسىپ جاتقان كومپانيا قارجىلاندىرۋ ءبىرقالىپتى بولىنبەگەندىكتەن، جۇمىس قارقىنى تومەن بولعانىن مالىمدەدى: 2020 -جىلى - 190 ميلليون تەڭگە، 2021 -جىلى - 600 ميلليون، 2022 -جىلى - مۇلدەم قارجى بولىنبەگەن. نەگىزگى قارجى 2023 -جىلدان باستاپ تۇسە باستاعان: 9,2 ميلليارد (2023)، 2,3 ميلليارد (2024)، 28 ميلليارد (2025)، ال 2026 -جىلى تاعى 17 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلدى.
الماتى اكىمدىگى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسىن 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ناقتىلادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان