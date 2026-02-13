ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:31, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا قالقامان مەترو بەكەتىنە دەيىنگى تۋننەل تولىق قازىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەترونىڭ جاڭا بەكەتىنە دەيىنگى تۋننەل قازۋ جۇمىستارى اياقتالدى.

    Пробивку тоннелей до новой станции метро завершили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قولدانىستاعى «باۋىرجان مومىش ۇلى» مەترو بەكەتى مەن جاڭا «قالقامان» بەكەتى اراسىندا ۇزىندىعى 1593 مەتر بولاتىن وڭ باعىتتاعى توننەلدى قازۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا تەمىرجول تۇتاس تاباندى تەحنولوگيا بويىنشا توسەلىپ جاتىر. سول جاق باعىتتاعى توننەل تولىق دايىن: وندا رەلستەر مەن بايلانىس رەلسى ورناتىلىپ، بارلىق ينجەنەرلىك جەلىلەر مونتاجدالعان، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.

    سونىمەن قاتار جاڭا بەكەتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان. وندا ىشكى ارلەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، الماتىدا «قالقامان» بەكەتىنىڭ جوباسى 2020 -جىلى قولعا الىندى. قۇرىلىس جۇمىستارى 2022 -جىلى باستالدى.

    بۇعان دەيىن بەكەت قۇرىلىسىمەن اينالىسىپ جاتقان كومپانيا قارجىلاندىرۋ ءبىرقالىپتى بولىنبەگەندىكتەن، جۇمىس قارقىنى تومەن بولعانىن مالىمدەدى: 2020 -جىلى - 190 ميلليون تەڭگە، 2021 -جىلى - 600 ميلليون، 2022 -جىلى - مۇلدەم قارجى بولىنبەگەن. نەگىزگى قارجى 2023 -جىلدان باستاپ تۇسە باستاعان: 9,2 ميلليارد (2023)، 2,3 ميلليارد (2024)، 28 ميلليارد (2025)، ال 2026 -جىلى تاعى 17 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلدى.

    الماتى اكىمدىگى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسىن 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ناقتىلادى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

