ورمۋز بۇعازىن بىرنەشە كۇن ىشىندە اشۋ قاجەت: ترامپ ناتو-عا تالاپ قويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناتو ەلدەرىنەن ورمۋز بۇعازىنداعى داعدارىستى رەتتەپ، ونى جاقىن كۇندەرى قايتا اشۋ بويىنشا ناقتى شەشىم قابىلداۋدى تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
مالىمەتكە سايكەس، بۇل تالاپ مارك ريۋتتە مەن ترامپ اراسىنداعى ۆاشينگتونداعى كەزدەسۋدەن كەيىن اليانسقا مۇشە ەلدەرگە جەتكىزىلگەن.
ا ق ش باسشىسى بۇعازدى اشۋ بويىنشا جوسپار «اپتا ەمەس، بىرنەشە كۇن ىشىندە» دايىندالۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ وتكەن. ول وداقتاستاردىڭ بۇل ماسەلەگە قاتىستى ارەكەتسىزدىگىنە نارازىلىق بىلدىرگەن.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇعازدى قايتا اشۋ وپەراتسياسى ايماقتا اسكەري كەمەلەر مەن جەكە قۇرامدى ورنالاستىرۋدى تالاپ ەتۋى مۇمكىن. الايدا ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلدەرى باستاپقىدا مۇنداي قادامعا بارۋعا قۇلىقسىز بولعان.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ريۋتتە ترامپتىڭ بۇل ماسەلەگە «ايتارلىقتاي كوڭىلى تولمايتىنىن» جەتكىزدى.
ناتو وكىلدەرى ا ق ش-تىڭ ورمۋز بۇعازىندا ەركىن كەمە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ناقتى مىندەتتەمەلەر مەن ارەكەتتەر كۇتەتىنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا 40-تان استام ەل بۇعاز ارقىلى ەركىن ءوتۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كواليتسياعا قوسىلعان. بۇل ايماق الەمدىك ەنەرگيا تاسىمالى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە.
قازىرگى ۋاقىتتا ناتو ەلدەرى بۇعازدى ءتيىمدى ءارى قاۋىپسىز جولمەن قايتا اشۋ ماسەلەسىن جەدەل تالقىلاپ جاتىر.