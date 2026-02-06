الماتىدا جولاۋشىلاردىڭ 49 پايىزى جولاقىسىن تولەمەيدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماسحان سماتلايەۆ بريفينگ كەزىندە اكىمدىك قوعامدىق كولىك قولجەتىمدىلىگىن قالاي ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى.
ول اۆتوبۋستارعا بايلانىستى حالىق نارىزىلىعىمەن تانىس ەكەنىن مالىمدەدى. ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قازىر ءتيىستى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- ءبىرىنشى - جاڭا ءۇش اۆتوپارك سالىپ جاتىرمىز. ەكىنشىدەن، قالادا قوعامدىق كولىككە ارنالعان جانار-جاعارماي بەكەتتەرى بولماعان، ءبارى بىرەۋىنە عانا باراتىن. قازىر اۆتوپاركتەردىڭ جانىندا وسىنداي جانارماي بەكەتتەرى سالىنادى. جىل سوڭىن دەيىن بۇل جۇمىستار بىتەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار الماسحان سماتلايەۆ قوعامدىق كولىك مارشرۋتتارىن باقىلاۋ ءۇشىن 412 مامان جۇمىس ىستەيتىن جەدەل قوزعالىس ورتالىعىن اشىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- بىزدە 3500 اۆتوبۋس پەن 3800 جۇرگىزۋشى بار. ورتالىق ماماندارى كۇندە ءار مارشرۋتتى تەكسەرەدى. قازىر قاي مارشرۋتتا قانداي جۇكتەمە بار ەكەنىن ساناپ جاتىرمىز. بۇل - ءبىر كۇندە شەشىلەتىن سۇراق ەمەس. ءبىزدىڭ دەرەكتەرىمىز بويىنشا جولاۋشىلاردىڭ %49- ى جولاقى تولەمەيدى. ارينە، جۇمىسىنا دۇرىس قارامايتىن جۇرگىزۋشىلەر بار. ءبىراق حالىقتان دا جولاقىنى تولەۋدى سۇرايمىز. جارتى جىلدىڭ ىشىندە ناقتى ەسەپتەۋ جۇرگىزىلگەن سوڭ، قانداي باعىتتاردى اۆتوبۋس سانىن كوبەيتۋ كەرەك، قايسىسىن جاڭارتۋ كەرەك ەكەنىن ناقتىلايمىز. ودان بولەك ءبىز قالاداعى اۆتوبۋس جولاقتارىنىڭ سانىن كوبەيتكەلى جاتىرمىز. بۇل جايلى الداعى ۋاقىتتا حابارلايمىز، - دەدى اكىم ورىنباسارى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا وتكەلدەردەگى ليفتىنى قولدانۋ ماسەلەسى قالاي شەشىلەتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان