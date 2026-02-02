الماتىدا 45 مىڭ ورىندىق جاڭا ستاديون سالىنادى: جوبا قاي كەزەڭدە
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الداعى جىلدارى 45 مىڭ كورەرمەندى ءبىر مەزەتتە قابىلداي الاتىن جاڭا فۋتبول ستاديونى بوي كوتەرمەك. 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا جوبا ازىرلىك كەزەڭىندە تۇر.
الماتى قۇرىلىس باسقارماسى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا قازىرگى ۋاقىتتا نىساننىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتقانىن حابارلادى.
باسقارما مالىمەتىنشە، ستاديون قۇرىلىسىنا مەدەۋ اۋدانىنداعى قۇلجا تاسجولى بويىنان جەر تەلىمى بولىنگەن. سپورت نىسانى حالىقارالىق تالاپتارعا تەگىس ساي بولادى.
- ستاديون UEFA- نىڭ IV سانات تالاپتارىنا سايكەس سالىنادى. جوبا اياسىندا تابيعي ءشوپ توسەنىشى بار فۋتبول الاڭى قاراستىرىلعان. سونداي-اق مىڭنان استام اۆتوكولىككە ارنالعان تۇراق تا قاراستىرىلعان. جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما حالىقارالىق ستاندارتتار مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلىس نورمالارىنا سايكەس ازىرلەنىپ جاتىر، - دەدى الماتى قۇرىلىس باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دياس زامانبەكوۆ.
جانكۇيەرلەردىڭ نەگىزگى سۇراعى - «جاڭا ستاديون قاشان پايدالانۋعا بەرىلەدى؟». بۇل كۇن دە الىس ەمەس.
- قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى 2027 -جىلدىڭ IV توقسانىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ال نىساننىڭ ناقتى قۇنى جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكەننەن كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەپ مالىمدەدى دياس زامانبەكوۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا UEFA- نىڭ IV سانات تالاپتارىنا ساي كەلەتىن جاڭا ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعىن 35 مىڭ ورىننان 45 مىڭعا كوبەيتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس