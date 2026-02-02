ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:30, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا 45 مىڭ ورىندىق جاڭا ستاديون سالىنادى: جوبا قاي كەزەڭدە

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الداعى جىلدارى 45 مىڭ كورەرمەندى ءبىر مەزەتتە قابىلداي الاتىن جاڭا فۋتبول ستاديونى بوي كوتەرمەك. 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا جوبا ازىرلىك كەزەڭىندە تۇر.

    Вместимость нового стадиона могут увеличить до 45 тысяч мест — аким Алматы
    Фото: акимат Алматы

    الماتى قۇرىلىس باسقارماسى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا قازىرگى ۋاقىتتا نىساننىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتقانىن حابارلادى.

    باسقارما مالىمەتىنشە، ستاديون قۇرىلىسىنا مەدەۋ اۋدانىنداعى قۇلجا تاسجولى بويىنان جەر تەلىمى بولىنگەن. سپورت نىسانى حالىقارالىق تالاپتارعا تەگىس ساي بولادى.

    - ستاديون UEFA- نىڭ IV سانات تالاپتارىنا سايكەس سالىنادى. جوبا اياسىندا تابيعي ءشوپ توسەنىشى بار فۋتبول الاڭى قاراستىرىلعان. سونداي-اق مىڭنان استام اۆتوكولىككە ارنالعان تۇراق تا قاراستىرىلعان. جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما حالىقارالىق ستاندارتتار مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلىس نورمالارىنا سايكەس ازىرلەنىپ جاتىر، - دەدى الماتى قۇرىلىس باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دياس زامانبەكوۆ.

    جانكۇيەرلەردىڭ نەگىزگى سۇراعى - «جاڭا ستاديون قاشان پايدالانۋعا بەرىلەدى؟». بۇل كۇن دە الىس ەمەس.

    - قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى 2027 -جىلدىڭ IV توقسانىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ال نىساننىڭ ناقتى قۇنى جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكەننەن كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەپ مالىمدەدى دياس زامانبەكوۆ.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا UEFA- نىڭ IV سانات تالاپتارىنا ساي كەلەتىن جاڭا ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعىن 35 مىڭ ورىننان 45 مىڭعا كوبەيتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار