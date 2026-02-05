الماتىدا 2029 - جىلعى قىسقى ازيا ويىندارى وتەدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسى 2029 - جىلى وتەتىن قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ رەسمي ۇيىمداستىرۋشىسى بولىپ بەكىتىلدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءتيىستى قۇجاتقا يتاليانىڭ ميلان قالاسىندا قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين مەن ازيا وليمپيادالىق كەڭەسىنىڭ باسشىسى، مارتەبەلى شەيح دجوان بين حاماد ءال- تاني قول قويدى.
رەسمي راسىمگە، سونداي-اق، ازيا وليمپيادالىق كەڭەسىنىڭ باسشىلىعى، ازيا ەلدەرى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەرىنىڭ وكىلدەرى، حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ مۇشەلەرى، سونىمەن قاتار، ميلان- كورتينا 2026 قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان ءىس- شارالار اياسىندا ميلاندا بولعان قۇرمەتتى قوناقتار مەن رەسمي تۇلعالار قاتىستى.
الماتىدا سپورتتىق جانە قالالىق ينفراقۇرىلىم تولىق قالىپتاسقان. وسى فاكتور قالاعا اۋقىمدى قوسىمشا قۇرىلىس جۇرگىزبەي-اق، كەشەندى حالىقارالىق جارىستاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. قولدانىستاعى سپورت نىساندارىن ءتيىمدى پايدالانۋ جانە ءىرى سپورتتىق ءىس- شارالاردى ۇيىمداستىرۋداعى مول تاجىريبە ويىنداردى جوعارى دەڭگەيدە ءارى ۇتىمدى وتكىزۋگە نەگىز بولماق.
ازيا ويىندارىنىڭ قازاقستاندا ءوتۋى ەل ۇشىن ماڭىزدى وقيعا سانالادى جانە وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنىڭ دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى.
— ازيا ويىندارىن قوسا العاندا، ءىرى حالىقارالىق جارىستاردى ۇيىمداستىرۋ ەل ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار. بۇل حالىقارالىق سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ قازاقستانعا دەگەن جوعارى سەنىمىن بىلدىرەدى. سونداي- اق ەلىمىزدىڭ وسىنداي دەڭگەيدەگى تۋرنيرلەردى قابىلداۋعا تولىق دايىن ەكەنىن كورسەتەدى. 2029 - جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ الماتىدا ءوتۋى قىسقى وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى. بۇل - ءبىز ءۇشىن جيناقتالعان تاجىريبەگە جانە قوسىمشا نىساندار سالۋدى قاجەت ەتپەيتىن، قازىردىڭ وزىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعان سپورتتىق ءارى قالالىق ينفراقۇرىلىمعا سۇيەنە وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق مۇمكىندىگىن ءىس جۇزىندە دالەلدەۋگە جول اشادى. قازاقستان ءۇشىن قىسقى ازيا ويىندارىن قايتا قابىلداۋ - ۇلكەن مارتەبە، - دەدى گەننادي گولوۆكين.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان بۇعان دەيىن دە ىرى مۋلتيسپورتتىق جارىستاردى ءساتتى وتكىزگەن. 2011 - جىلى ەلدە قىسقى ازيا ويىندارى ۇيىمداستىرىلسا، 2017 - جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەجۇزىلىك قىسقى ۋنيۆەرتسيادا ءوتتى.
بۇعان دەيىن 2029 - جىلعى ازيا ويىندارىن وتكىزۋ قۇقىعى ساۋد ارابياسىنا بەرىلگەن ەدى. الايدا قابىلداۋشى تاراپ ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ اۋقىمدىلىعىنا جانە جارىستاردى دايىنداۋعا قويىلاتىن قوسىمشا تالاپتارعا بايلانىستى ويىنداردىڭ مەرزىمىن كەيىنگە شەگەرۋ قاجەتتىگىن مالىمدەگەن.