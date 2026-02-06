الماتىدا 1- مامىردان باستاپ جۇرگىزۋشىسىز 50 اۆتوكولىك تاكسي قىزمەتىن اتقارادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى دامىتۋ ستراتەگياسىندا Smart City باعىتىنا باسىمدىق بەرىلگەن. بۇل تۋرالى قالالىق سيفرلاندىرۋ باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەيرام دۇيسەكوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. قازىر كولىك حولدينگى قوعامدىق كولىكتىڭ قوزعالىسىن ديسپەتچەرلەۋ مەن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى: اۆتوبۋستار بەينەكامەرامەن، GPS- ترەكەرمەن جابدىقتالعان. ONAY قوسىمشاسى ارقىلى ءبىرىڭعاي ەلەكتروندىق تولەم جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. الداعى ۋاقىتتا بانك كارتالارى ارقىلى، سونداي-اق Apple Pay مەن Samsung Pay سەرۆيستەرى ارقىلى جولاۋشىلارعا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن تولەمنىڭ بالاما ءتاسىلىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- 2026-2027 -جىلى قالاداعى 1188 ايالداماعا ەلەكتروندىق تابلولار ورناتىلادى. ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى دە ەنگىزىلىپ، كەيىن ول قالانىڭ سيفرلىق ەگىزىمەن بىرىكتىرىلەدى، - دەدى ول.
مەيرام دۇيسەكوۆ جۇرگىزۋشىسىز كولىك باعدارلاماسىن پيلوتتىق تۇردە ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، Yandex Kazakhstan كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، بيىل 1 -مامىردا قالا جولدارىنا جۇرگىزۋشىسى جوق 50 اۆتوكولىك شىعارىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.