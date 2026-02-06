ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:04, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا 1- مامىردان باستاپ جۇرگىزۋشىسىز 50 اۆتوكولىك تاكسي قىزمەتىن اتقارادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى دامىتۋ ستراتەگياسىندا Smart City باعىتىنا باسىمدىق بەرىلگەن. بۇل تۋرالى قالالىق سيفرلاندىرۋ باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەيرام دۇيسەكوۆ ايتتى.

    Дохада жүргізушісіз такси іске қосылды
    Фото: AlArab

    ونىڭ سوزىنشە، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. قازىر كولىك حولدينگى قوعامدىق كولىكتىڭ قوزعالىسىن ديسپەتچەرلەۋ مەن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى: اۆتوبۋستار بەينەكامەرامەن، GPS- ترەكەرمەن جابدىقتالعان. ONAY قوسىمشاسى ارقىلى ءبىرىڭعاي ەلەكتروندىق تولەم جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. الداعى ۋاقىتتا بانك كارتالارى ارقىلى، سونداي-اق Apple Pay مەن Samsung Pay سەرۆيستەرى ارقىلى جولاۋشىلارعا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن تولەمنىڭ بالاما ءتاسىلىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    - 2026-2027 -جىلى قالاداعى 1188 ايالداماعا ەلەكتروندىق تابلولار ورناتىلادى. ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى دە ەنگىزىلىپ، كەيىن ول قالانىڭ سيفرلىق ەگىزىمەن بىرىكتىرىلەدى، - دەدى ول.

    مەيرام دۇيسەكوۆ جۇرگىزۋشىسىز كولىك باعدارلاماسىن پيلوتتىق تۇردە ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، Yandex Kazakhstan كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، بيىل 1 -مامىردا قالا جولدارىنا جۇرگىزۋشىسى جوق 50 اۆتوكولىك شىعارىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
