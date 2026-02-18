الماتى وبلىسىندا ورتاشا جىلدامدىق كامەرالارى ورناتىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا كولىك قۇرالدارىنىڭ ورتاشا جىلدامدىعىن تىركەۋ جۇيەسىن ەنگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى ازىرگە ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىندا ەنگىزىلگەن. الداعى ۋاقىتتا ءوڭىردىڭ بارلىق باعىتتارىندا ەنگىزىلىپ، كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتىلمەك. جاقىن ۋاقىتتا جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىن بولادى.
- جاڭا جۇيە كامەرا ورناتىلعان ناقتى ورىنعا قاراماستان، جولدىڭ كەز كەلگەن ۋچاسكەسىندە جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋ دەرەكتەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەندى بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرعان ءاربىر جۇرگىزۋشى اۆتوماتتى تۇردە تىركەلىپ، زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىلتىر ورتاشا جىلدامدىقتى ەسەپتەۋ تاسىلى كولىك اپاتتارىنىڭ سانىن 10 پايىزعا ازايتقانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
دوسبول اتاجان