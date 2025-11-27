الماتى وبلىسىندا نيۋ-يورك كينواكادەمياسى فيليالى مەن «اتلەتيكو مادريد» فۋتبول اكادەمياسى اشىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ ءوز وڭىرىندەگى ءبىلىم، سپورت جانە كرەاتيۆتى يندۋستريانى دامىتۋ باعىتىنداعى باستامالاردى تانىستىردى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، جاستاردىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن كوتەرۋ ماقساتىندا قاسكەلەڭدە نيۋ-يورك كينواكادەمياسىنىڭ فيليالى اشىلعان. بۇل ءوڭىر ءۇشىن ماڭىزدى مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ قادامى بولدى.
— اكادەميا 200 ستۋدەنتكە ارنالعان، وقۋ امەريكالىق باعدارلاما بويىنشا بەس باعىتتا جۇرگىزىلەدى: كينووندىرىس، سسەناري جانە اكتەرلىك شەبەرلىك، ويىن ديزاينى، 3D- انيماتسيا. قازىر اكادەميادا 60 ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر، ولاردىڭ اراسىندا افريكا جانە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى دا بار، - دەدى مارات سۇلتانعازيەۆ ورتالىق كومممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
سونىمەن بىرگە، حالىقارالىق دەڭگەيدە سپورتشىلار دايىنداۋعا باعىتتالعان «اتلەتيكو مادريد» فۋتبول اكادەمياسى جۇمىسىن باستاعان. بۇگىندە مۇندا قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن 113 وقۋشى ءبىلىم الىپ ءجۇر.
ودان بولەك، سۇلەيمەن دەميرەل ۋنيۆەرسيتەتىندە دەمەۋشىلەر قولداۋىمەن سالىنعان جاڭا يننوۆاتسيالىق كورپۋس ءوز جۇمىسىن باستادى. جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار باعىتىندا وقىتۋ مەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە ارنالعان زاماناۋي ورتالىقتا 1100 ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن وبلىس اكىمى وڭىردەگى ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسى قالاي شەشىلىپ جاتقانىن تۇسىندىرگەن ەدى.
جىل باسىنان بەرى الماتى وبلىسىنا 2,2 ميلليون تۋريست كەلدى. ولار كولساي، قايىڭدى، قاپشاعاي ورىندارىنا بارعان.