الماتى-قونايەۆ اقىلى جولىندا كىمدەر تەگىن جۇرە الادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى-قونايەۆ اقىلى جول ۋچاسكەسىندە تەگىن ءجۇرۋ ءتارتىبى اكىمشىلىك-اۋماقتىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى قايتا قارالدى. «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى تۇرعىنداردان تۇسكەن ساۋالداردا كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى رەسمي ءتۇسىندىردى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ماسەلە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «اۆتوموبيل جولدارى تۋرالى» 2001 -جىلعى 17 -شىلدەدەگى زاڭىنىڭ 5-2-بابى 2-تارماعىنا سايكەس رەتتەلەدى. بۇل نورماعا سايكەس، اقىلى جولعا ىرگەلەس اۋدانداردا تىركەلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ جەڭىل اۆتوكولىكتەرى، سونداي-اق سول اۋماقتا تىركەلگەن اۆتوبۋستار ءبىر اۋدان شەگىندە قوزعالعان جاعدايدا اقى تولەۋدەن بوساتىلادى.
- بۇعان دەيىن الماتى - قونايەۆ اقىلى ۋچاسكەسى ىلە اۋدانىنىڭ اۋماعى ارقىلى وتكەندىكتەن، وسى اۋداندا تىركەلگەن جەڭىل كولىكتەر مەن اۆتوبۋستار جول اقىسىنان بوساتىلعان بولاتىن. الايدا كەيىن الماتى وبلىسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىمىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، اتالعان جول ۋچاسكەسى ىلە اۋدانىنىڭ ورنىنا الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىنا وتكەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى الاتاۋ قالاسى اكىمدىگى كولىك مينيسترلىگىنە، اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتىنە جانە «قازاۆتوجول» ا ق- عا ءتيىستى حات جولداعان.
ناتيجەسىندە، 2026 -جىلعى 30- قاڭتاردان باستاپ الماتى - قونايەۆ اقىلى جول ۋچاسكەسى بويىنشا تولەم ەسەپتەۋ جۇيەسىندە ىلە اۋدانى الاتاۋ قالاسىنا اۋىستىرىلدى. وسىعان بايلانىستى ىلە اۋدانىندا تىركەلگەن كولىك يەلەرى بۇل ۋچاسكەدە تەگىن ءجۇرۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
قازىرگى قولدانىستاعى تارتىپكە سايكەس، اتالعان جولمەن الاتاۋ قالاسىندا تىركەلگەن كولىك قۇرالدارى عانا تەگىن جۇرە الادى.
سونىمەن بىرگە ىلە اۋدانىندا تىركەلگەن كولىكتەر ءۇشىن الماتى - قورعاس جولىندا سول اۋدان اۋماعىنان شىقپاي جۇرگەندە تەگىن ءجۇرۋ قۇقىعى ساقتالادى.
كومپانيا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن بالاما رەتىندە اقىلى جول ۋچاسكەلەرىندە جۇرۋگە ءبىر ايلىق نەمەسە ءبىر جىلدىق ابونەمەنت (جىلدىق قۇنى - 1 ا ە ك) راسىمدەۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن دە ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى الماتى - قونايەۆ اۆتوجولىنىڭ اقىلى ۋچاسكەسى بويىنشا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قۇقىعىنا يە بولعانىن جازعانبىز.