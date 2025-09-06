الماتى - قۇلجا باعىتىنا ۇشاتىن رەيستەر جيىلەيدى
استانا. KAZINFORM - الماتى - ينين (قۇلجا) - الماتى اۋە باعىتى بويىنشا ۇشۋ جيىلىگى ارتادى.
2025 -جىلعى قازان ايىنان باستاپ رەيستەر اپتاسىنا ءۇش رەت ورىندالادى. جولاۋشىلار سەيسەنبى، بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ۇشا الادى. قازىرگى ۋاقىتتا ۇشۋلار اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى جۇزەگە اسۋدا.
- ينين (قۇلجا) قىتايدىڭ شىڭجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا ورنالاسقان. بۇل ءوڭىر قازاقستانمەن تاريحي ءارى مادەني بايلانىستارى تەرەڭ ايماق بولىپ سانالادى. ىڭعايلى گەوگرافيالىق ورنالاسۋى مەن قازاق دياسپوراسىنىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى قالا ەكى ەل اراسىنداعى مادەني جانە ەكونوميكالىق قاتىناستاردىڭ ماڭىزدى ورتالىعىنا اينالىپ وتىر، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.
اتالعان باعىت 2025 -جىلعى 18- مامىردان باستاپ ورىندالا باستادى جانە قازاقستاندىق- قىتايلىق جولاۋشىلار تاراپىنان تۇراقتى جوعارى سۇرانىسقا يە.
2023 -جىلعى 10-قاراشادان باستاپ قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزىلسە، 2024 -جىل قىتايدا قازاقستان تۋريزمىنىڭ جىلى بولىپ ءوتتى.
ال 2025 -جىل قازاقستاندا قىتاي تۋريزمىنىڭ جىلى بولىپ جاريالانعان. وسىعان وراي رەيستەردىڭ جيىلىگىن ارتتىرۋ مەملەكەت ارالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، تۋريستەر ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
الماتى - ينين (قۇلجا) باعىتى بويىنشا 2025 -جىلعى 23 -قازانعا دەيىنگى بيلەتتەردى اۋە كومپانياسىنىڭ موبيلدى قوسىمشاسى نەمەسە رەسمي سايتىنان برونداۋعا بولادى.