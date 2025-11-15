ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:05, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الەم چەمپيوناتى: بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى بەلگيامەن كەزدەسەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەلوردادا بەلگيامەن كەزدەسەدى.

    футбол
    Фото: pixabay

    بۇل ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:00- دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    قۇرامالار J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتىر. تۋرنير كەستەسىندە قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 7 ويىننان كەيىن 7 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىندا كەلە جاتسا، بەلگيا 14 ۇپايمەن كوش باسىندا تۇر.

    قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.

    ال بەلگيا قۇراماسى سولتۇستىك ماكەدونيا ەكى مارتە (1:1، 0:0) تەڭ ويناسا، ەكى مارتە ۋەلستەن (4:3، 4:2) ، ءبىر مارتە ليحتەنشتەيننەن (6:0)، قازاقستاننان (6:0) باسىم ءتۇستى.
    بۇگىن جەڭىسكە جەتكەن جاعدايدا بەلگيالىق فۋتبولشىلار الەم چەمپيوناتى فينالدىق كەزەڭىنە جولداماعا قول جەتكىزەدى.

    FIFA رەيتينگىندە قازاقستان قۇراماسى 119-ورىندا تۇرسا، بەلگيا 8- ورىنعا جايعاسقان.

    ەكى قۇراما قازىرگە دەيىن 7 مارتە كەزدەسىپ، ونىڭ 2-دە تەڭ ناتيجە تىركەلسە، قالعانىندا وتانداستارىمىز قارسىلاسىنا ەسە جىبەرىپ قويدى.

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار