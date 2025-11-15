الەم چەمپيوناتى: بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى بەلگيامەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەلوردادا بەلگيامەن كەزدەسەدى.
بۇل ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:00- دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
قۇرامالار J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتىر. تۋرنير كەستەسىندە قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 7 ويىننان كەيىن 7 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىندا كەلە جاتسا، بەلگيا 14 ۇپايمەن كوش باسىندا تۇر.
قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.
ال بەلگيا قۇراماسى سولتۇستىك ماكەدونيا ەكى مارتە (1:1، 0:0) تەڭ ويناسا، ەكى مارتە ۋەلستەن (4:3، 4:2) ، ءبىر مارتە ليحتەنشتەيننەن (6:0)، قازاقستاننان (6:0) باسىم ءتۇستى.
بۇگىن جەڭىسكە جەتكەن جاعدايدا بەلگيالىق فۋتبولشىلار الەم چەمپيوناتى فينالدىق كەزەڭىنە جولداماعا قول جەتكىزەدى.
FIFA رەيتينگىندە قازاقستان قۇراماسى 119-ورىندا تۇرسا، بەلگيا 8- ورىنعا جايعاسقان.
ەكى قۇراما قازىرگە دەيىن 7 مارتە كەزدەسىپ، ونىڭ 2-دە تەڭ ناتيجە تىركەلسە، قالعانىندا وتانداستارىمىز قارسىلاسىنا ەسە جىبەرىپ قويدى.