العاشقى سيفرلىق جەدەل مەديسينالىق كومەك پۋنكتى الماتى وبلىسىندا ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالاماسى جوق العاشقى «qamqor SOS» سيفرلىق مودۋلدىك جەدەل مەديسينالىق كومەك پۋنكتى قونايەۆ قالاسىندا ىسكە قوسىلدى.
نىسان حالىق كوپ شوعىرلاناتىن قاپشاعاي جاعاجايى اۋماعىندا ورنالاسقان جانە تۇرعىندار مەن تۋريستەرگە شۇعىل جاعدايدا العاشقى مەديتسينالىق كومەكتى جەدەل الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سىرقاتتانعان نەمەسە زارداپ شەككەن ازامات مودۋلدىك پۋنكتكە كەلىپ، ارنايى SOS باتىرماسى ارقىلى جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانسياسىنىڭ ديسپەتچەرىمەن بىردەن بايلانىسا الادى. مەديتسينا قىزمەتكەرى قاشىقتان مودۋلدى اشىپ، جەدەل جاردەم بريگاداسى كەلگەنگە دەيىن العاشقى كومەك كورسەتۋ بويىنشا نۇسقاۋلىق بەرەدى.
كولەمى 2×2,5 مەتر بولاتىن مودۋل تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى جانە توتەنشە جاعدايلاردا جەدەل ارەكەت ەتۋگە ارنالعان. ونىڭ ىشىندە العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە قاجەتتى ءدارى-دارمەكتەر مەن زاماناۋي جابدىقتار ورنالاستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، دەفيبريللياتور، جارالاردى العاشقى حيرۋرگيالىق وڭدەۋگە ارنالعان ستەريلدى بيكس، جەدەل كورونارلىق سيندروم كەزىندە قولدانىلاتىن مەديتسينالىق جيناق، برەزەنت كورپە جانە توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان كۋشەتكا بار.
پۋنكت ۇزدىكسىز ينتەرنەتپەن، 360 گرادۋس سىرتقى بەينەباقىلاۋ كامەراسىمەن، SOS دابىل جۇيەسىمەن، قاشىقتان باسقارىلاتىن تەلەمەديتسينا كەشەنىمەن، اقپاراتتىق ديسپلەيمەن جانە ىشكى بەينەكامەرالارمەن جابدىقتالعان. ديسپەتچەر بەينە جانە اۋديوبايلانىس ارقىلى ناۋقاستىڭ جاعدايىن باعالاپ، جەدەل جاردەم بريگاداسى كەلگەنگە دەيىن العاشقى كومەك كورسەتۋ بويىنشا نۇسقاۋلار بەرەدى. سونداي-اق پۋنكتتەگى مەديتسينالىق جابدىقتار مەن ءدارى-دارمەكتەردى پايدالانۋ ءتارتىبىن تۇسىندىرەدى.
مودۋلدىڭ سىرتقى قاپتاماسى جوعارى بەرىكتىگىمەن ەرەكشەلەنەتىن HPL- پانەلدەر مەن توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان. بۇل ونىڭ ءارتۇرلى كليماتتىق جاعدايلارعا توزىمدىلىگىن جانە ۇزاق مەرزىم قىزمەت ەتۋىن قامتاماسىز ەتەدى. الماتى وبلىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرجان سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا وڭىردەگى شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- ءبىر مودۋلدىك پۋنكت تاۋلىگىنە شامامەن 50 ادامعا دەيىن العاشقى مەديتسينالىق كومەك پەن كەڭەس بەرۋ قىزمەتىن كورسەتە الادى. قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل كورسەتكىش جوعارى بولۋى مۇمكىن. ءبىز تۇرعىندارعا شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتى قولجەتىمدى ەتىپ قانا قويماي، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ وتىرمىز. ايتا كەتەرلىگى - مۇنداي فورماتتاعى مودۋلدىك جەدەل مەديتسينالىق كومەك پۋنكتتەرى قازاقستاندا العاش رەت ىسكە قوسىلىپ وتىر، - دەدى ەرجان سۇلەيمەنوۆ.
جوبا اياسىندا جىل سوڭىنا دەيىن الماتى وبلىسىنىڭ تۋريستىك جانە رەكرەاتسيالىق ايماقتارىندا بارلىعى 11 سيفرلىق مودۋلدىك جەدەل مەديتسينالىق كومەك پۋنكتىن ورناتۋ جوسپارلانعان. ولار قونايەۆ قالاسى مەن قاپشاعاي جاعالاۋىندا، «تۇرگەن» تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىندا، «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort-تا، «اقبۇلاق» حالىقارالىق تۋريستىك ورتالىعىندا، «حان ءتاڭىرى» حالىقارالىق الپينيستىك لاگەرىندە، «اراسان» شيپاجاي- كۋرورتتىق ايماعىندا، سونداي-اق «شارىن»، «ىلە- الاتاۋى»، «كولساي كولدەرى» جانە «التىن- ەمەل» ۇلتتىق پاركتەرى مەن «تاڭبالى» مەملەكەتتىك قورىق-مۇراجايى اۋماعىندا ورنالاستىرىلادى. ءاربىر پۋنكت بەلگىلى ءبىر تۋريستىك نىسانعا بەكىتىلىپ، سول اۋماقتاعى تۇرعىندار مەن كەلۋشىلەرگە تۇراقتى قىزمەت كورسەتەدى.
- تۋريستىك ورىنداردا دەمالىپ جۇرگەن ازامات وقىستان اۋىر جاراقات السا، نەمەسە قان قىسىمى كوتەرىلۋ، كۇن ءوتۋ، ۇسىك شالۋ سياقتى جاعدايلارعا تاپ بولسا، وسىنداي مەديتسينالىق مودۋلگە كىرىپ، مەديتسينالىق قىزمەتكەردىڭ كومەگىنە ونلاين جۇگىنە الادى. جوبا توتەنشە جاعداي تۋرالى جەدەل حابار بەرۋگە، مەديتسينا ماماندارىمەن دەرەۋ بايلانىس ورناتۋعا جانە جەدەل جاردەم كەلگەنگە دەيىن قاجەتتى كومەكتى ۇيىمداستىرۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى، — دەدى الماتى وبلىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرجان سۇلەيمەنوۆ.
جوبانى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جانە وبلىستىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانتسياسى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋدا. جوبا حالىققا مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، تۋريستىك ايماقتارداعى توتەنشە جاعدايلاردا ارەكەت ەتۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا جانە ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا زاماناۋي تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان.