الماتىداعى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ اشىلۋى كەيىنگە شەگەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «قالقامان» مەترو بەكەتىن اشۋ مەرزىمى وزگەردى. الماتى مەتروپوليتەنى «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ جولاۋشىلار ءۇشىن 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اشىلاتىنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى جۇمىس ساپاسى مەن بەلگىلەنگەن مەرزىمدى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەت ەكەنىن ايتقان ەدى. قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان بولاتىن.
مەتروپوليتەن تاراتقان مالىمەتتە بەكەتتە زاماناۋي ديزاين، كەڭ پلاتفورما جانە قولايلى ينفراقۇرىلىم قاراستىرىلعانى ايتىلعان.
- قالقامان بەكەتى 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اشىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، الماتىدا «قالقامان» بەكەتىنىڭ جوباسى 2020 -جىلى قولعا الىندى. قۇرىلىس جۇمىستارى 2022 -جىلى باستالدى.
بۇعان دەيىن بەكەت قۇرىلىسىمەن اينالىسىپ جاتقان كومپانيا قارجىلاندىرۋ ءبىرقالىپتى بولىنبەگەندىكتەن، جۇمىس قارقىنى تومەن بولعانىن مالىمدەدى: 2020 -جىلى - 190 ميلليون تەڭگە، 2021 -جىلى - 600 ميلليون، 2022 -جىلى - مۇلدەم قارجى بولىنبەگەن. نەگىزگى قارجى 2023 -جىلدان باستاپ تۇسە باستاعان: 9,2 ميلليارد (2023)، 2,3 ميلليارد (2024)، 28 ميلليارد (2025)، ال 2026 -جىلى تاعى 17 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلدى.
نەگىزى ستانسيانى باستاپقىدا 2025 -جىلى اشۋ جوسپارلانعان ەدى. ونىڭ ىسكە قوسىلۋى تاۋلىگىنە جولاۋشى سانىن 20 مىڭ ادامعا ارتتىرادى دەپ جوسپارلانعان. الايدا كەيىن مەرزىم 2026-جىلعا شەگەرىلدى.