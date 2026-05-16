الماتىدا قوعامدىق ورىندا بالاعاتتاعان شەتەلدىك 10 كۇنگە قامالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قوعامدىق ورىندا بالاعات سوزدەر ايتىپ، بەينەجازبا جاريالاعان شەتەلدىك جازالاندى.
بەينەجازباداعى ايەل قازاقستانداعى بانك پەن حالىققا قىزىمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىنا شاعىمىن بەيادەپ سوزدەرمەن جەتكىزەدى. سونداي-اق مۇندا وزىنە «رەسەيدەگى وزبەكتەرگە سەكىلدى» ناشار قارايتىنىن ايتادى. بۇل مالىمدەمە قازاقستاندىقتار اراسىندا ۇلكەن نارازىلىق تۋدىردى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا المالى اۋدانىنىڭ پوليتسيا باسقارماسى تەكسەرۋ جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
- شەتەلدىك ازاماتتىڭ قوعامدىق ورىندا دورەكى تۇردە بەيادەپ سوزدەر ايتقانى انىقتالدى. ول وسى ارەكەتىمەن قوعامدىق ءتارتىپتى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزعان. ۇساق بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالىپ، ماتەريالدار قاراۋ جانە پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولداندى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنىڭ شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشى 10 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، الماتىدا بيىل 4 مىڭنان استام شەتەلدىك جاۋاپقا تارتىلدى.