الماتىدا كولىك بەس جاياۋ جۇرگىنشىنى قاعىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - جول اپاتى بۇگىن تاڭەرتەڭ الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىنداعى زەنكوۆ كوشەسىندە بولدى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، Audi كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى زەنكوۆ كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا كەلە جاتىپ، جولدا تۇرعان بەس جاياۋ جۇرگىنشىنى قاعىپ كەتكەن. وسىدان كەيىن كولىك جول جيەگىندە تۇرعان Toyota اۆتوكولىگىنە سوقتىعىسقان. سوققىنىڭ اسەرىنەن Audi جانىندا تۇرعان Subaru كولىگىن دە زاقىمداعان.
وقيعا سالدارىنان بەس ادام زارداپ شەكتى. ولاردىڭ بارلىعىنا مەديسينالىق كومەك كورسەتىلدى.
قازىر اپاتتىڭ ءمان-جايىن مەدەۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى انىقتاپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا جۇك كولىگى ۆەلوسيپەد مىنگەن بالانى قاعىپ كەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.