الاتاۋدا 50 مىڭ ورىندىق فۋتبول ستاديونى سالىنبايتىن بولدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىندا 50 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان فۋتبول ستاديونىنىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعانىمەن، 2026 -جىلى وبلىس بيلىگى جوبادان تولىقتاي باس تارتقانىن حابارلادى.
2023 -جىلى الاتاۋ قالاسىنىڭ ماكەتىندە ۇلكەن جابىق فۋتبول ستاديونىنىڭ جوباسى كورسەتىلگەن ەدى. ال 2024 -جىلى الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ شەبەر-جوسپارىن تانىستىرعان كەزدە GOLDEN District اۋماعىندا (اگلومەراتسيانىڭ ءتورت اۋدانىنىڭ ءبىرى) 50 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان ستاديون سالۋ ۇسىنىسى رەسمي تۇردە جاريا ەتىلدى.
الايدا 2026 -جىلعا قاراي الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جوسپارى قايتا قارالىپ، ەندى اۋقىمدى ستاديون سالىنبايتىنى بەلگىلى بولدى.
بيلىك 50 مىڭ ورىندىق فۋتبول ستاديونى جوباسىنان تولىقتاي باس تارتقانىن رەسمي تۇردە حابارلادى.
بۇل تۋرالى الماتى وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ قالاسىندا فۋتبول ستاديونىن سالۋ جوسپارى الماتىدا 45 مىڭ ورىندىق جاڭا ستاديون سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن جاريالانعان بولاتىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قۇرىلىس باسقارماسى 45 مىڭ كورەرمەندى ءبىر مەزەتتە قابىلداي الاتىن جاڭا فۋتبول ستاديونىنىڭ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.
مەيىرمان لەس