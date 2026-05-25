الەمدە كۇيزەلىسكە شالدىققاندار سانى ارتتى
استانا. قازاقپارات - الەمدە كۇيزەلىسكە شالدىققان ادامدار سانى ءبىر ميللياردتان استى. بۇل تۋرالى The Lancet جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە ايتىلعان.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، كەيىنگى 30 جىلدا دەپرەسسيا مەن مازاسىزدىق جاعدايلارى كۇرت كوبەيگەن. ساراپشىلار بۇل ءۇردىس ەڭبەك ونىمدىلىگىنىڭ تومەندەۋىنە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنىڭ ارتۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، مۇنداي ماسەلەلەر ايەلدەر اراسىندا ءجيى كەزدەسەدى. بۇعان الەۋمەتتىك قىسىم، تەڭسىزدىك پەن تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق اسەر ەتۋى مۇمكىن. ال ەڭ وسال توپ رەتىندە 15 پەن 19 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر اتالعان. ماماندار بۋللينگ پەن وتباسىنداعى قيىن جاعدايلار نەگىزگى قاۋىپ فاكتورلارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتادى.