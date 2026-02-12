21:46, 12 - اقپان 2026 | GMT +5
ۆاشينگتوندا الەمدەگى ەڭ بيىك سالتانات قاقپاسى سالىنادى
استانا. قازاقپارات - ۆاشينگتون الەمدەگى ەڭ بيىك سالتانات قاقپاسىن سالادى. جوبا ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي بەكىتىلگەن.
جوسپارعا سايكەس نىساننىڭ بيىكتىگى 76 مەتر بولادى. بۇل شامامەن 20 قاباتتى عيماراتپەن تەڭ. قاقپا بيىك تۇعىردىڭ ۇستىنە ورناتىلىپ، توبەسىنە التىن جالاتىلعان قولا ماتەريالدان جاسالعان بوستاندىق ءمۇسىنىنىڭ كوشىرمەسى قويىلادى. ەسكەرتكىش ارلينگتون مەموريالدىق كوپىرى ماڭىنا ورنالاستىرىلۋى مۇمكىن.