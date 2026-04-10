«اشۋلى جولبارىس» توردان بوساپ شىقسا اينالاسىنا زيان كەلتىرەدى - قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى جاپونيانىڭ اسكەري بەلسەندىلىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جاڭ شياۋگاڭ جاپونيانىڭ قارسىلاس بازالارىنا سوققى جاساۋعا قابىلەتتى الىس قاشىقتىقتاعى زىمىرانداردى ورنالاستىرۋ تۋرالى مالىمدەمەسىنە پىكىر ءبىلدىردى.
«جاپونيانىڭ باقىلاۋسىز ءارى قاۋىپتى تۇردە ۇدەپ بارا جاتقان رەميليتاريزاتسياسى ونىڭ پاسيفيستىك كونستيتۋتسياسى مەن تەك قورعانىسقا باعىتتالعان قاعيداتتارىن تولىقتاي بۇزۋ بولىپ تابىلادى»، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاپونيادا نەوميليتاريزمنىڭ تارالۋى ناقتى قاۋىپكە اينالىپ وتىر.
«ەگەر اشۋلى جولبارىس توردان بوساپ شىقسا، ول اينالاسىنا مىندەتتى تۇردە زيان كەلتىرەدى ءارى جاپون حالقىن دا اۋىر زارداپتارعا ۇرىندىرادى»، - دەدى جاڭ شياۋگاڭ.
سونداي-اق ول حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇل جاعدايعا مۇقيات بولۋعا شاقىردى.
قىتاي وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرى كەز كەلگەن قاۋىپ پەن ارانداتۋشىلىققا قارسى تۇرۋعا دايىن.
«ءبىز اگرەسسورلاردى اۋىر جاۋاپقا تارتۋعا جانە قىتايدىڭ ەگەمەندىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋعا قابىلەتتىمىز»، - دەپ مالىمدەدى ول.
ايتا كەتەيىك، قىتاي دا قارۋلى كۇشتەردەگى ساياسي ءتارتىپ پەن وقىتۋدى كۇشەيتپەك.