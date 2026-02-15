ۋاڭ ي: قىتاي مەن ەۋروپا - قارسىلاس ەمەس، سەرىكتەس
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋاڭ ي قىتاي مەن ەۋروپا - جۇيەلىك قارسىلاستار ەمەس، سەرىكتەستەر ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
سونداي-اق، ق ك پ وك ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى ۋاڭ ي بۇل مالىمدەمەنى ميۋنحەن قاۋىپسىزدىك كونفەرەنسياسى اياسىنداعى «قىتاي الەمدە» سەسسياسىنداعى سوزىنەن كەيىن قىتاي مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى قاتىناستار تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋ بارىسىندا جاسادى.
ديپلومات قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ تەرەڭدىگىن ولاردىڭ جارتى عاسىردان استام ۋاقىتقا سوزىلعان ءوزارا ىقپالداستىعى جانە كۇندەلىكتى تاۋار اينالىمىنىڭ 2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىنى ايقىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، ول ايىرماشىلىقتاردى اسىرا كورسەتۋ قىتاي- ەۋروپالىق قاتىناستارعا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
قوعامدىق قۇرىلىم، قۇندىلىقتار مەن دامۋ جولدارىنداعى ايىرماشىلىقتاردى مويىنداي وتىرىپ، ۋاڭ ي بۇل وزگەشەلىكتەر ءبىر-بىرىنە قارسىلاس بولۋعا نەگىز بەرمەيتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، الشاقتىقتار تەكەتىرەسكە سەبەپ بولماۋى ءتيىس. كەرىسىنشە، دۇرىس ۇستانىم - ءوزارا قۇرمەت، ءوزارا قولداۋ جانە ءوزارا ۇيرەنۋ ارقىلى بىرلەسىپ ورتاق دامۋعا قول جەتكىزۋ جانە الەمگە جارىق سىيلاۋ.
ق ح ر س ءى م باسشىسى كونە قىتاي دانالىعىن مىسالعا كەلتىردى.
- بارلىق نارسە ءبىر بىرىنە كەدەرگى كەلتىرمەي قاتار داميدى؛ بارلىق جول ءبىر-بىرىنە قايشى كەلمەي قاتار جۇرەدى»، سونداي-اق «ىزگى ادام بىركەلكىلىككە ەمەس، ۇيلەسىمگە ۇمتىلادى، - دەدى ول.
ۋاڭ يدىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل ايىرماشىلىقتاردى مويىنداي وتىرىپ، ۇيلەسىمدى قاتار ءومىر سۇرۋگە ۇمتىلۋدى بىلدىرەدى - «ىزگى ادامنىڭ جولى» دەپ اتالاتىن قاعيدا. قىتاي مەن ەۋروپا وسى قاعيدانى باسشىلىققا الۋى ءتيىس.
ول بۇگىنگى كۇردەلى ءارى تۇراقسىز حالىقارالىق جاعدايدا ەكى تاراپ تا كوپجاقتىلىقتى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرىپ، ب ۇ ۇ بەدەلىن قورعاپ، ءبىرجاقتى قىسىمعا قارسى تۇرىپ، بلوكتىق تەكەتىرەسكە جول بەرمەۋى كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
ۋاڭ ي تاراپتار ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيىڭ ۇسىنعان ءتورت جاھاندىق باستامانى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ، اناعۇرلىم ءادىل ءارى ۇتىمدى جاھاندىق باسقارۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرادى دەگەن ءۇمىت ءبىلدىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل قىتاي- ەۋروپالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ورتاق باعىتىنا اينالۋى ءتيىس.
وسىعان دەيىن قىتاي مەن ا ق ش ەسىرتكىگە قارسى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتاتىنىن جازعانبىز.