اۋە تاسىمالىنداعى ءتارتىپ كۇشەيە مە؟

استانا. قازاقپارات - بيلەتتى ۇشاقتاعى ورىن سانىنان اسىرا ساتقانى ءۇشىن اۋە كومپانيالارىنا 3 ميلليون تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل سالىندى. بيلەتى بولا تۇرا رەيسكە وتىرا الماعان جولاۋشىعا ۆاۋچەر بەرىپ قۇتىلىپ كەتۋ قازىر اۋە تاسىمالداۋشىلارىنىڭ ادەتىنە اينالعانى راس.
ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ۇسىنىسى ماقۇلدانسا، الداعى ۋاقىتتا زاڭبۇزۋشىلىقتىڭ بۇل ءتۇرى ءۇشىن اۋە كومپانيالارى جولاۋشىلارعا مىڭ دوللار كولەمىندە وتەماقى تولەۋى مۇمكىن. سونداي-اق، رەيس كەشىكتىرىلسە نە مۇلدەم توقتاتىلسا، جاۋاپتى كومپانيا ازاماتتارعا بيلەت قۇنىن ءبىر اپتا ىشىندە قايتارۋعا مىندەتتەلمەك.
رەيس كەشىگۋىن ايتپاعاندا، اۋە بيلەتىن ۇشاقتاعى ورىن سانىنان اسىرا ساتۋ، ۇشۋعا ساناۋلى مينۋت قالعاندا اۋە كەمەسىن اۋىستىرۋ كوپتىڭ باس قايعىسىنا اينالعالى قاشان؟! قايتپەك كەرەك؟
مۇرات ابەنوۆ، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:
- كەزىندە زاڭداردان بارلىق شەكتەۋلەردى اۆياتسيادان الىپ تاستاعان. سول ارقىلى جاڭاعى وۆەربۋكينگ دەگەندى كوپ پايدالاندى. وۆەربۋكينگ دەگەندى بىلەسىزدەر عوي، اۆياكومپانيا الادى دا، ارتىعىمەن بيلەت ساتادى. ەگەر 200 بيلەتتى ارتىق ساتىپ، ءبىراق سول 2-3 ادام سىيماي قالسا، ولارعا ەشقانداي قايتارىلمايدى اقشاسى. سونى ءبىز كەشە مينيسترمەن كەلىستىك. 1000 دوللارعا دەيىن ايىپپۇل سالايىق دەيدى كومپەنساتسيا كومپانياعا ەمەس، ادامعا.
كولىك مينيسترلىگىنە قاراستى اۆياتسيا كوميتەتى بۇعان نە دەيدى؟
اسەل ماراتوۆا، ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، ەل اۋماعىندا وۆەربۋكينگكە تىيىم سالىنعان. ساتىلاتىن بيلەت ساتى بورتتاعى ورىنمەن سايكەس بولۋى قاجەت. 2025 -جىلدىڭ 13 -ناۋرىزىنا دەيىن بۇل ەرەجە تەك حالىقارالىق رەيستەرگە عانا قولدانىلسا، قازىر ىشكى رەيستەرگە دە ەنگىزىلگەن. سايكەسىنشە، بيلەتتى اسىرا ساتقانى ءۇشىن اۋە تاسىمالداۋشىسىنا 50 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. بىلتىر بۇل بويىنشا 7 زاڭ بۇزۋشىلىق تىركەلىپ، اۋە كومپانيالارى 2,8 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل ارقالادى.
بۇدان بولەك دەپۋتاتتار تاراپىنان تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ تۋرالى زاڭنان «قايتارىمسىز بيلەت» ۇعىمىن الىپ تاستاۋ دا ۇسىنىلىپ وتىر. كەشىككەن رەيس ءۇشىن بيلەت قۇنىن ۆاۋچەرمەن الماستىرىپ ۇيرەنىپ قالعان اۋە كومپانيالارىنىڭ جۇمىسىنا دا شەكتەۋ قويماق.
مۇرات ابەنوۆ، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:
- بىزدە ۆاۋچەر دەگەندى شىعارىپ العان. ول زاڭسىز. ۆاۋچەر بولمايدى. تەك قانا اقشامەن 7 كۇن ىشىندە قايتارۋعا. سونى كەشە مينيسترمەن كەلىستىك. سوسىن رەسەيدىڭ تاجىريبەسىن كوردىك. رەيس 30 مينۋتقا كەشىكسە، كەز-كەلگەن شترافى بار بيلەتتى اۆياكومپانيا ەشقانداي شترافسىز بىردەن قايتارۋى كەرەك جانە ءبىز بىلاي كەلىستىك. قازىر رەيس كەشىگۋ، بورتتى اۋىستىرۋ، باسقا ءار ءتۇرلى جاعداي بار عوي، باگاج جوعالۋ. بارلىعىنا شتراف بولۋى كەرەك.
اسەل ماراتوۆا، ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى:
- قايتارىمسىز بيلەتتەرگە ازىرگە شەكتەۋ قويىلماعان. ءبىراق، كەيىن بۇعان وزگەرىس ەنگىزىلە مە، جوق پا، ول ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنە عانا قاتىستى دۇنيە ەمەس. بۇل تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى جانە اۋە كومپانيالارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە جۇزەگە اساتىن ءۇردىس.
قازىر قايتارىمسىز بيلەت رەيسى 5 ساعاتتان ارتىق ۋاقىتقا كەشىكتىرىلسە نە مۇلدەم توقتاتىلسا جولاۋشىعا بيلەت قۇنى تولىق تولەنۋى كەرەك. ءبىراق وتەۋ سوماسىنىڭ مەرزىمى ازىرگە ناقتىلانباعان. ال بيلەت باعاسىن كىم قاداعالايدى؟
ازاماتتىق اۆياتسيا وكىلىنىڭ سوزىنشە، ونى اۋە كومپانيالارى نارىقتاعى باعاعا سۇيەنە وتىرىپ، ۇشۋ ۋاقىتى، ۇزاقتىعى جانە باعىتىنا بايلانىستى ءوز بەتتەرىنشە قويادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە «مەن باعاسى جوعارى بورتقا بيلەت الدىم، الايدا، مەنىڭ كەلىسىمىمسىز بيلەتىمدى لوۋكەستەرلىك ۇشاقتىڭ بورتىنا اۋىستىردى» دەگەن سىڭايلى پىكىرلەر ءجيى كەزدەسەدى. بۇل قانشالىقتى زاڭدى؟
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ايتۋىنشا، بورتتاعى قىزمەت كورسەتۋ كلاسى اۋىسپاسا، بۇل ەشقانداي زاڭبۇزۋشىلىققا جاتپايدى. تەك لوۋكوستەرلىك ۇشاققا وتىرعىزعان كەزدە قوسىمشا تاماق بەرىلۋى ءتيىس. ال ەگەر بيزنەس كلاستىڭ بيلەتىن ەكونوم كلاسقا اۋىستىرسا، سول كەزدە عانا اۋە كومپانياسى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
