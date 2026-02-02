19:08, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ا ق ش يزرايل مەن ساۋد ارابياسىنا قارۋ ساتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يزرايل مەن ساۋد ارابياسىنا 15 ميلليارد دوللاردان استام قارۋ-جاراق ساتۋدى بەكىتتى. بۇل تۋرالى امەريكانىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
كەلىسىمدەرگە ساي تەل-اۆيۆكە 7 ميلليارد دوللارعا جۋىق اسكەري تەحنيكا جەتكىزىلەدى. ونىڭ ىشىندە شابۋىلعا ارنالعان 30 اپاچي تىكۇشاعى مەن 3 مىڭنان اسا جەڭىل تاكتيكالىق كولىك بار. ال ەر-رياد 9 ميلليارد دوللارعا پەتريوت اۋە قورعانىس جۇيەسىنە ارنالعان 730 زىمىران الادى.
ا ق ش بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەلىسىم تاياۋ شىعىستاعى قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان. قارۋ-جاراق ساتىلىمى يران اينالاسىنداعى گەوساياسي شيەلەنىس كۇشەيگەن تۇستا جاريالانىپ وتىر.