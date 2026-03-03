ق ز
    19:10, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش يراننىڭ اسكەري نىساندارىن جويدى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ قارۋلى كۇشتەرى يران اۋماعىنداعى ءبىرقاتار اسكەري نىساندى جويدى. تالقاندالعان ورىنداردىڭ ءتىزىمى امەريكانىڭ ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ «يكس» الەۋمەتتىك جەلى پاراقشاسىندا جاريالانعان.

    Около 800 человек погибли в результате атак по Ирану
    Фото: Report.az

     ولاردىڭ اراسىندا يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ باسقارۋ قوسىنى، اۋە شابۋىلىنا قارسى تويتارىس بەرۋ جۇيەلەرى، زىمىران اتۋ قوندىرعىلارى، دروندار مەن اسكەري ايەرودرومدار بار.

    رەسمي ۆاشينگتون يراننىڭ باسقارۋ رەجيمىنە قارسى وپەراتسيا جالعاساتىنىن ەسكەرتتى. وسىنىڭ الدىندا ا ق ش- تىڭ قورعانىس ءمينيسترى «ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - يراننىڭ زىمىراندارعا قاتىستى بۇكىل الەۋەتىن جويۋ» دەگەن بولاتىن.

    24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
