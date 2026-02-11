ا ق ش يرانعا ەكىنشى ارمادا جىبەرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يرانعا ەكىنشى ارمادا جىبەرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ اكسيوس باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى. قازىر ا ق ش- تىڭ قاتارداعى ەل-ۋدەيد بازاسىندا اسكەري بەلسەندىلىگى ارتتى.
وندا اسكەري جۇك كولىكتەرىنە زىمىراندار ورنالاستىرىلا باستاعان. رەيتەر اقپارات اگەنتتىگى اسكەري بازالاردىڭ جەرسەرىك ارقىلى تۇسىرىلگەن سۋرەتتەرىن جاريالادى. ساراپشىلار ا ق ش پەن يران اراسى ۋشىققالى بەرى ەل- ۋدەيد جانە يوردانياداعى مۋۆاففاك سالتي بازالارىندا اۋە جانە وزگە دە اسكەري تەحنيكانىڭ ەداۋىر كوبەيگەنىن ايتادى. بۇعان دەيىن وماندا ا ق ش پەن يران دەلەگاتسياسى كەزدەسىپ، كەلىسسوز جۇرگىزگەن. ترامپ كەلىسسوز الداعى اپتادا جالعاساتىنىن مالىمدەدى. اق ءۇي باسشىسى يران كەلىسىمگە كەلمەسە، كۇش كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن تاعى دا ەسكەرتتى.
ال بۇگىن ۆاشينگتوندا اق ءۇي باسشىسى مەن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى كەزدەسەدى. دونالد ترامپ پەن بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قاتىستى ماسەلەنى تالقىلايدى. ا ق ش-تىڭ جاقىن وداقتاسى يزرايل دا يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قارسى. يادرولىق قارۋ ازىرلەپ جاتىر دەپ قاۋىپتەنەدى. يزرايل سونداي-اق يراننىڭ بالليستيكالىق زىمىراندار جاساۋ جانە ايماقتاعى قارۋلى توپتاردى قولداۋىنان سەسكەنەدى. الايدا يران ءوزىنىڭ يادرولىق جوسپارى بەيبىت ماقساتتى كوزدەيدى دەپ اقتالىپ كەلەدى. رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، وتكەن اپتادا ومانداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا دا يران «ۋران بايىتۋ قۇقىعىن» تالاپ ەتكەن بولاتىن.
24.kz